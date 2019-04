Stiri pe aceeasi tema

- Prestațiile bune și foarte bune ale lui Ionuț Radu in poarta naționalei de tineret și cea a lui Genoa i-au pus in alerta pe oficialii lui Inter Milano, echipa de care inca aparține goalkeeperul roman....

- Fostul presedinte roman Ion Iliescu urmeaza sa fie judecat de ”crime impotriva umanitatii” in legatura cu rolul pe care l-a jucat in evenimentele sangeroase care au urmat revoltei anticomunste si caderii lui Nicolae Ceusescu, scriu principalele agentii internationale de presa.

- Mauro Icardi (26 de ani) se poate intoarce la antrenamentele celor de la Inter Milano, dupa ce a fost in conflict o buna perioada de timp cu sefii gruparii de pe San Siro, informeaza Mediafax.Citește și: Francezul Paul Pogba de la Manchester United a anunțat echipa la care ar vrea sa joace…

- Ionut Radu (21 de ani) nu va fi in lotul lui Genoa pentru urmatoarea partida din Serie A, cu Parma, care va avea loc sambata. In locul sau va intra Jandrei, brazilianul venit de la Chapecoense, scrie Mediafax.Antrenorul Cesare Prandelli nu l-a pedepsit pe Ionut Radu, ci portarul roman s-a…

- Motivele ar fi legate de nesiguranta internationalului roman de tineret la centrari, dar si de probabila revenire a lui, din vara, la Inter Milano.Radu a aparat in 19 din cele 23 de partide disputate de Genoa in Serie A, in acest sezon, iar apararea "grifonului" este a patra cea mai slaba din campionat,…

- Clubul italian de fotbal Internazionale Milano nu vrea sa piarda controlul asupra portarului roman Ionut Andrei Radu, care s-a facut remarcat sub culorile echipei Genoa 1983, unde a fost vandut de "nerazzurri" in vara anului trecut, scrie presa

- Genoa, cu portarul roman Ionut Radu titular, a fost invinsa acasa de AC Milan cu scorul de 2-0, luni, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Italiei. Radu s-a remarcat la suturile lui Paqueta si Borini, dar nu a putut face nimic la sutul imparabil al aceluiasi Borini…

- Vandut cu sapte milioane de euro, liderul echipei nationale de tineret a Romaniei a avut nevoie de putin timp pentru a-l scoate din poarta pe Marchetti si a deveni un jucator important la Genoa. Iar sefii Interului regreta vanzarea si, dupa 15 meciuri in care Radu si-a aratat calitatile, au ajuns la…