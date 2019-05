"Liviu Dragnea, cel mai puternic politician al Romaniei, condamnat la inchisoare pentru corupție", titreaza Euronews. Bloomberg transite de asemenea știrea, "Cel mai puternic om din Romania se indreapta spre inchisoare pentru corupție", aratand, in plus, ca "este a treia lovitura pentru social-democrați in doua zile, dupa o infrangere neașteptata in alegerile europarlamentare de duminica și dupa referendumul care va bloca eforturile sale de a ocoli justiția".

AFP are o abordare neutra mentionand doar sentința judecatoreasca: "Inalta Curte din Romania menține decizia judecatoreasca pentru…