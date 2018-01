Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, sâmbata, în optimile primului Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci istoric.Halep a înfruntat-o pe americanca Lauren Davis într-un meci maraton, care a durat 3 ore și 45 de minute.Numarrul 1 mondial a pierdut…

- Simona Halep a jucat cel mai lung meci al carieri, 3 ore și 45 de minute cu Lauren Davis (Statele Unite), pentru o calificare în optimile de finala ale Australian Open: 4-6, 6-4, 15-13. Dupa un efort colosal și recuperarea pe care a efectuat-o imediat dupa meci, numarul 1 mondial a avut puterea…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca este imposibil sa se recupereze dupa accidentarea de la glezna si dupa ce a jucat trei ore si 45 de minute cu Lauren Davis, dar spune ca este pozitiva si ca va face totul sa continue turneul, la Melbourne.

- Ce meci a fost intre Simona Halep și americanca Lauren Davis! Jucatoarea noastra a trecut in optimi, dupa 3 seturi incredibile, de aproape 4 ore, scor 4-6, 6-4, 15-13. Statistica intr-un astfel de meci poate spune foarte multe. Lauren Davis a avut nu mai puțin de 52 (!) lovituri caștigatoare in meciul…

- Simona Halep (1 WTA) și Lauren Davis (76 WTA) au oferit cel mai frumos meci al actualei ediții de Australian Open, terminat cu victoria romancei, scor 4-6, 6-4, 15-13. Imediat dupa meci Simona a fost surprinsa in vestiar refacandu-și forțele. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela cu invingatoarea…

- Anul este excepțional pentru Simona Halep, numarul unu mondial la tenis. Ea nu a pierdut in 2018 niciun meci, iar la turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, a reușit o victorie grea, chinuita, sambata, la Melbourne, in fața americancei Lauren Davis. Scorul este graitor: 4-6, 6-4, 15-13,…

- "E probabil un meci pe care il vezi o data la 10 ani, nu cred ca mi s-a mai intamplat ca antrenor inainte. Cred ca e mai usor sa joci un asemenea meci, decat sa stai si sa-l privesti. Ambele jucatoare au fost magnifice, a fost o mare lupta, tenisul a fost excelent. Nu am cuvinte, a fost un efort…

- Antrenorul Darren Cahill a glumit, spunând ca e mai usor sa joci un meci cum a fost cel dintre Simona Halep si Lauren Davis, din turul al treilea al AusOpen, care se disputa o data la 10 ani. Tehnicianul a precizat ca eforul celor doua jucatoare a fost eroic si ca este mândru de…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a invins-o, sambata, cu scorul de 4-6, 6-4, 15-13, pe americanca Lauren Davis, locul 76 WTA, calificandu-se pentru a treia oara in optimile de finala ale Australian Open. Halep a salvat trei mingi de meci la scorul de 10-11, in cea mai lunga partida a turneului, care a…

- Simona Halep a invins-o pe Lauren Davis dupa un meci ce a durat 3 ore si 45 de minute și s-a calificat in optimile Australian Open. Romanca a dat primele declarații la obișnuitul interviu de la...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins o pe americanca Lauren Davis cu 4 6, 6 4, 15 13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne,...

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Dupa meci, in care a alergat 4,5 kilometri, Simona Halep a declarat ca se simte epuizata, dar ca este fericita ca a caștigat.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial si principala favorita, sustine in noaptea de vineri, 19 ianuarie, spre sambata, 20 ianuarie, meciul din turul trei al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea constanteana o va intalni pe Lauren Davis SUA, 76 WTA , meciul fiind…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-DAVIS Click aici pentru a vedea meciul Halep-Davis Simona Halep si Lauren Davis s-au mai inttlnit o singura data in circuitul WTA, pe 6 martie 2013, cand Halep a castigat cu 6-2, 6-0 in primul tur la Indian Wells. La Australian Open 2018, Halep le-a eliminat…

- Simona Halep s-a calificat dupa o victorie superba in turul al treilea de la Australian Open, insa liderul mondial se gandește serios daca va mai intra pe teren sambata, 20 ianuarie, in meciul cu sportiva din USA, Lauren Davis, locul 76 WTA. Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineața, de la ora 02:00, in turul III de la Australian Open. Romanca se dueleaza cu americanca Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Simona Halep va evolua in noaptea de vineri spre sambata, la ora 02.00, ora Romaniei, in turul al treilea la Australian Open, cu americanca Lauren Davis, locul 76 WTA. Meciul dintre cele doua este primul de pe arena Rod...

- Simona Halep nu a avut probleme în meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut în doua seturi, 6-2, 6-2. În faza urmatoare a competitiei, Halep va juca împotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Simona Halep a marturisit, joi, ca a avut dureri pe tot parcursul meciului castigat impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2, in turul secund al turneului de la Australian Open, dar s-a aratat increzatoare si a precizat ca nu ia in calcul sa se retraga. "E greu sa ma pot concentra…

- Principala favorita a competitiei de la Melbourne, Simona Halep, nu a avut probleme in meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut in doua seturi, 6-2, 6-2. In faza urmatoare a competitiei, Halep va juca impotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA) in turul III la Australian Open 2018 . Meciul va avea loc sambata și va fi transmis in direct de Eurosport. Simona Halep s-a calificat in turul III dupa o victorie in doua seturi cu Eugenie Bouchard . Lauren Davis a ajuns…

- Siomona Halep e mandra de prestatia ei, mai ales ca a fost obtinuta in conditiile in care inca resimte dureri dupa accidentarea suferita la glezna in primul tur. "Am jucat foarte bine astazi, chiar daca nu e simplu sa joci contra ei. Am simtit mingea, am reusit sa deschid terenul si am gasit…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, în runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2.

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Romanca s-a declarat mandra de prestația sa…

- Simona Halep a caștigat lejer partida cu Eugenie Bouchard. Romanca a reușit un meci senzațional in turul doi al turneului de la Melbourne, invingand-o pe canadianca in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2.

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca joi in turul II la Australian Open impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, locul 112 WTA. Meciul se va disputa de la ora 10:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. In primul tur, contra australiencei Destanee Aiava, Simona Halep a…

- Simona Halep a oferit noi detalii despre starea ei de sanatate dupa accidentarea suferita marti, in meciul cu Destanee Aiava din primul tur al Australian Open. Romanca a afirmat ca nu crede ca are ceva rupt la glezna stanga."Am simtit o pternica durere pe teren, dar nu am avut timp sa vad…

- Simona Halep a simtit o durere puternica pe teren la glezna stanga in timpul celui de-al doilea set al meciului cu Destanee Aiava din turul 1 al turneului Australian Open. Romanca a avut mai multe accidentari in același loc de-a lungul anilor.

- Aflata la primul meci de Grand Slam in calitate de lider mondial, Simona Halep a trecut cu emotii de australianca Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a fost condusa in primul act cu 5-2 si chiar a salvat o minge de set. Numarul 1 WTA s-a impus cu 7-6 (5), 6-1, in ciuda accidentarii la glezna din setul…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al doilea de la Australian Open, însa nu fara câteva emoții.Numarul 1 monfial a învins-o pe australianca Destanee Aiava în doua seturi, cu scorul 7-6 (5), 6-1.Românca a recunoscut ca nu a început…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Simona Halep nu scapa de Maria Sharapova. Rusoaica este in turul doi, la Australian Open. In zorii zilei de marți, la primul turneu de Mare Șlem al anului, Maria Sharapova a trecut, in meciul contand pentru primul tur, de Tatjana Maria (Germania), scor 6-1, 6-4, dupa o ora și 18 minute. In partida gazduita…

- Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe americanca Alison Riske, locul 89 WTA, calificandu-se in a doua semifinala a unui turneu WTA din cariera, la Hobart.Buzarnescu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 30 de minute si si-a egalat performanta…

- Simona Halep arata ca este in forma cu o saptamana inainte de Australian Open, a scris, sambata, lequipe.fr, dupa ce jucatoarea romana a castigat turneul Shenzhen Open.Numarul 1 mondial si-a inceput in mod ideal anul. Simona Halep a castigat turneul de inceput al sezonului, dominand-o pe detinatoarea…

- Simona Halep s-a calificat, ieri, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, gratie victoriei in doua seturi cu Aryna Sabalenka (73 WTA), scor 6-2, 6-2. Simona Halep va juca pentru un loc in finala cu Irina Begu. Simona Halep a dominat autoritar meciul cu Aryna Sabalenka si s-a impus lejer, cu un…

- Liderul mondial Simona Halep s-a calificat, joi, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen, faza in care o va intalni pe Irina-Camelia Begu, cap de serie numarul patru si locul 43 WTA. Principala favorita a competitiei s-a impus, cu scorul de 6-2, 6-2, impotriva Arynei Sabalenka din Belarus,…

- Garbine Muguruza, ocupanta pozitiei secunde in clasamentul WTA, a primit un wild card pentru turneul de la Sydney si ar putea sa o intreaca pe Simona Halep in ierarhia mondiala, inaintea primului Mare Slem al anului. Dupa ce s-a ratras de la Brisbane din cauza unei accidentari (detalii AICI), Muguruza…

- Simona Halep și Irina Begu vor juca joi in sferturile turneului de la Shenzen, China. Prima care intra in scena este Irina Begu. Romanca, locul 43 WTA, se va duela de la ora 06:00, ora Romaniei, cu Timea Babos, locul 55 WTA. Cele doua jucatoare s-au mai duelat de trei ori, Begu caștigand de doua ori.…

- Liderul mondial al tenisului feminin, Simona Halep, a castigat inainte de Craciun, turneul demonstrativ de la Hua Tin (Thailanda). In primul meci, Simona a invins-o cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Romanca a dat…

- Simona Halep a facut senzație la petrecerea de la turneul demonstrativ din Thailanda. Cum a aparut imbracata romanca de 26 de ani, nr. 1 WTA. Simona Halep a fost in centrul atentiei la petrecerea organizata inainte de turneul demonstrativ de la Hua Hin. Romanca a venit la eveniment intr-o tinuta extrem…

- Liderul mondial Simona Halep a intrerupt colaborarea cu sponsorul tehnic Adidas, dupa ce nu a ajuns la un acord cu firma de echipament sportiv in privinta unui nou contract, informeaza publicatia Tennis.life.

- O fotografie si un ghiozdan in spate. Asa a inceput, in urma cu patru ani, un vis. Un vis ce avea sa devina realitate. Acum, peste 1 milion de oameni urmaresc online aventura Mihaelei Noroc. Pe langa noroc insa, tanara a avut nevoie de multa munca.

- Liderul WTA, Simona Halep, asista la meciul amical al Romaniei cu Olanda, de pe Arena Nationala. Jucatoarea de tenis a spus ca are incredere in selectionerul Cosmin Contra, pe care l-a cunoscut personal de curand.

- Simona Halep, liderul mondial in clasamentul WTA și Elina Svitolina (4 WTA) vor juca in ultimul meci din Grupa Roșie de la Turneul Campioanelor, de la ora 14:30. Meciul va putea fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2. ...

- Simona Halep a fost spulberata in cel de-al doilea meci de la Turneul Campioanelor, reușind sa caștige doar doua game-uri in meciul cu Caroline Wozniacki, caștigat de daneza cu 6-0, 6-2. Presa internaționala a trat pe larg subiectul infrangerii lideurlui mondial, remarcand jocul foarte slab reușit…

- Liderul clasamentului mondial in tenisul feminin, constanteanca Simona Halep, a inregistrat o infrangere severa, astazi, in meciul cu daneza Caroline Wozniacki, de la Turneul Campioanelor de la Singapore.Wozniacki s a impus cu 6 0, 6 2 si, in urma acestei victorii, s a calificat in semifinalele intrecerii…