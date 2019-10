Presa internaționala a consemnat demiterea Guvernului Dancila in urma moțiunii de cenzura de azi și a menționat ca Romania a fost scena multor scandaluri in ultimii ani. „Guvernul Romaniei s-a prabușit dupa ce a pierdut un vot de incredere cu cateva saptamani inaintea alegerilor prezidențiale. Premierul Viorica Dancila a fost invinsa dramatic, cu 238 de voturi in favoarea moțiunii - cu cinci mai mult decat era necesar. Numita in ianuarie 2018, Viorica Dancila a devenit al treilea prim-ministru al țarii in șapte luni. Romania a fost afectata de ani buni de scandaluri de corupție guvernamentala.…