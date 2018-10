Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru redefinirea familiei a starnit atentia celor mai importante publicatii straine si agentii de presa, acestea notand ca sunt voci care avertizeaza de incalcari alre drepturilor omului si de o agravare a discriminarii homofobe.

- Ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Așadar, rezultatele pentru ora 09:00 arata astfel: Exit-poll DCNews: Cum votați la referendum? DA 57,67% (3911) NU 8,36% (567) NU VOTEZ 33,97% (2304) …

- Din acest motiv, DC News a lansat un sondaj cu intrebarea ”Pentru ce este organizat REFERENDUMUL din 6 și 7 octombrie?”, iar oamenii au raspuns astfel: Pentru ca in Constituție sa scrie ca familia e formata din soți 27,38% (11408) Pentru ca in Constituție sa scrie ca familia e formata…

- Votul din 11 septembrie 2018, din Senatul Romaniei, pune capat unei indelungi așteptari din societatea romaneasca. Mulțumim tuturor senatorilor care au votat pentru ca poporul roman sa-și poata exprima opinia, sa-și poata exercita suveranitatea prin referendum. Am ajuns, astfel, in fața ultimei etape…

- Președintele Republicii Moldova a reacționat la operațiunea SIS de expulzare a 7 cetațeni turci de la Chișinau. Dodon acuza presa de standarde duble și spune ca „au fost expulzari mai urate, pe criterii strict politice".

- Cazul romanului care a ramas fara placuțele de inmatriculare cu mesaj controversat la adresa PSD a ajuns in presa internaționala. Publicația suedeza The Local scrie ca ”Poliția romana a avut dificultați in explicarea situației intr-o conferința de presa, calificand situația drept fara precedent și…

- Presa internaționala, in special cea franceza, a salutat caștigarea celui de-al doilea titlul mondial din istoria Franței, dupa 4-2 in finala cu Croația. France Football a titrat in ediția online "Le jour de gloire est (encore) arrive..." (Ziua gloriei a venit din nou). ...