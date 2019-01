Romania, al doilea cel mai sarac stat membru UE din 2007, nu si-a inceput sub cele mai bune auspicii presedintia europeana, in contextul in care Liviu Dragnea incearca sa impuna in Parlament o dezincriminare a unor infractiuni de coruptie si in contextul unor conflicte in interiorul elitei politice, comenteaza Reuters.



Statul de drept va fi afectat profund in cazul in care Romania ar dezincrimina unele forme de coruptie si ar gratia infractori, a avertizat vineri presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker intr-o conferinta de presa comuna cu Iohannis, subliniind ca UE s-a construit…