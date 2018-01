Stiri pe aceeasi tema

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre criza politica din România, în urma careia prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona.

- BBC scrie ca "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". "Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare,…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Carmen Dan a fost marul discordiei in ultimele zile guvernul Tudose, dupa solicitarea premierului de a-i cere acesteia demisia. In cele din urma chiar primul-ministru a fost cel care a demisionat, iar Carmen Dan a declarat la finalul sedintei CEx: "Am facut ceea ce trebuia facut". Citeste…

- Primul ministru social-democrat a declarat ca demisioneaza "cu capul sus”, transmite agenția AFP. BBC noteaza ca lupta pentru putere i-a fost fatala premierului, la fel ca și predecesorul sau, Sorin Grindeanu. Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, in ședința Comitetului Executiv…

- Sedinta Comitetului Executic al PSD a inceput la ora 16:00. Asa cum era de asteptat, confruntarea dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose, a inceput furtunos. Potrivit ultimelor informatii, se cere demisia premierului.

- Eurodeputatul Laszlo Tokes solicita suspendarea colaborarii dintre UDMR si partidele de guvernamânt. Totodata, acesta doreste si demisia premierului Mihai Tudose, ca urmare a declaratiilor acestuia cu privire la maghiarii care „vor flutura” lânga steagul secuiesc …

- Liderii PSD au inceput ședința Comitetului Executiv, iar jocurile sunt incinse inca de la bun inceput. Intreaga discuție se poarta in jurul premierului Mihai Tudose și a modului in care acesta va alege sa joace.Primii care au ieșit la atac sunt cei din tabara lui Liviu Dragnea, care cerut…

- Președintele organizației județene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, inaintea ședinței de urgența a conducerii naționale a partidului, ca „onorabil” ar fi ca premierul Mihai Tudose sa demisioneze din funcție.

- Surse politice spun ca, luni, Mihai Tudose va amenința cu demisia daca ministrul Carmen Dan, nu va demisiona. Sociologul Marius Pieleanu susține, la randul sau, ca din sursele sale mai mulți lideri din țara ii vor cere demisia premierului.

- Nicolae Beg, presedinte interimar al Filialei Judetene Caras-Severin a Asociatiei Comunelor din Romania, a declarat pentru Reper 24 ca este de partea premierului Mihai Tudose, in lupta cu Liviu Dragnea.

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca e „foarte probabil“ ca presedintele PSD Liviu Dragnea sa convoce luni Comitetul Executiv al PSD pentru a transa soarta premierului Mihai Tudose. Surse citate sustin ca Dragnea ii va cere demisia premierului, in conditiile in care are „inca“ majoritate…

- Presedintele Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), eurodeputatul Tokes Laszlo, cere demisia premierului Mihai Tudose dupa ce, susține oficialul e etnie maghiara, premierul ar fi "amenințat letal" poporul maghiar din Ținutul Secuiesc.

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, si partidul de opozitie LMP au criticat, vineri, declaratiile premierului roman Mihai Tudose cu privire la refuzul dialogului despre autonomia unor parti din Romania, catalogand aceste afirmatii drept ”inadmisibile”, relateaza agentia MTI.

- Presedintele Consiliului Alesilor Locali din Tinutul Secuiesc, Antal Arpad, il solicita premierului Mihai Tudose sa-si ceara scuze dupa ce a declarat, miercuri seara, la Realitatea TV, ca "nici nu poate fi vorba" de o autonomie a Tinutului Secuiesc, si a avertizat ca "daca steagul secuiesc va flutura…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca deznodamantul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi unul ”nu chiar placut”, iar in cazul in care conflictul va continua in acest fel, mai ramane ca CEX al PSD sa ceara demisia premierului.

- Fostul fotbalist Gica Popescu, eliberat condiționat dupa condamnarea de trei ani și o luna, in Dosarul ”Transferurilor”, a fost numit consilierul premierului Mihai Tudose. Potrivit Digi24, Popescu a fost coopotat in echipa guvernamentala pentru a se ocupa de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania…

- Probleme mari la varful Partidului Social Democrat (PSD)! Scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi. Carmen Dan a cerut premierului sa aprobe demiterea sefului politiei, dar Tudose a refuzat. Ministrul dat afara de Mihai Tudose, Rovana Plumb, sare la gatul premierului. In direct…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Miercuri, 27 decembrie 2017, la citeva zile de la taierea porcului in toate gospodariile, inclusiv in cea a SRI, premierul Mihai Tudose s-a intilnit cu cei care s-au autodenumit reprezentanți ai Strazii pentru un dialog despre Legile Justiției.

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale. Șeful Executivului a subliniat in acest context ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Protestele antiguvernamentale au intrat in atentia presei internationale inca de la inceputul anului si au devenit aparitii saptamanale in publicatiile straine. Cel mai recent astfel de articol a aparut in Euronews care titreaza ca democratia din Romania se confrunta cu cea mai mare amenintare din…

- Zeci de mii de romani au iesit in strada, in aceasta seara pentru a protesta si a incerca sa stopeze intentia PSD-ALDE de a modifica legile justitiei. Desi in tara a fost o vreme extrem de rece, romanii au iesit la manifestatii. Presa internationala a reactionat imediat.Citeste si: Manifestanti…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Presa internationala scrie din nou despre protestele din Romania. Jurnalistii atrag atentia ca oamenii care ies, saptamana de saptamana, in strada cred ca masurile adoptate de Parlament vor face mai greu de pedepsit coruptia la nivel inalt. Si nu uita ca sistemul judiciar inca se afla sub monitorizarea…

- Iata traducerea articolului de pe Reuters: Protestatarii romani s-au ciocnit cu jandarmii sambata, cand au oprit angajații primariei de la construirea unui targ de Craciun in piața care a devenit locul obișnuit al demonstrațiilor anticorupție din București. Piața Victoriei a fost locul…

- Presa internaționala nu a ramas nici de data aceasta indiferenta la protestele din Romania fața de proiectele de modificare a legilor justiției. Principalele agenții de știri au relatari despre nemulțumirile care i-au scos pe romani in strada.

- Aproximativ șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose.

- Revolutia fiscala adoptata de Guvernul lui Mihai Tudose a prins pe picior gresit foarte multe firme din Romania. De la 1 ianuarie 2018, angajatorii ar putea scadea salariile datorita mutarii contributiilor de la angajator la angajat.In plina criza, gigantul care a ridicat magazinele Dedeman…

- Comitetul Executiv al PSD se intruneste vineri, 17 noiembrie, in statiunea Baile Herculane, intr-o sedinta ce va avea loc la hotelul Afrodita. Liderul PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost intampinați la sosire de un grup de protestatari.„Demisia” și „Romania, trezește-te”,…

- Scandal total intre fostul premier, Victor Ponta si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Dupa atacul dur al lui Ponta, a venit randul lui Ciutacu sa contraatace. Fostul premier si sef al PSD a avut o postare furibunda pe facebook in care a atacat presa care 'l-a linsat' pentru ca l-ar fi 'turnat' pe…

- Avocatul Gheorghe Piperea a anuntat luni seara ca si-a dat demisia din functia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose, la cateva ore dupa ce ii ceruse lui Liviu Dragnea sa demisioneze, in conditiile in care DNA a inceput urmarirea penala a acestuia intr-un nou dosar.

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- Economia României înregistreaza cea mai rapida crestere din Europa, iar înclinatia spre consum poate fi motivul principal al acestui lucru, subliniaza într-o analiza de prima pagina publicatia The New York Times, dând exempul unei pensionare care decide sa îsi…

- „Mi se cere demisia pentru orice. Daca ies din casa, mi se cere demisia. Daca intru in minister, mi se cere demisia. Daca ies din minister, mi se cere demisia. Asta nu este o problema. Demisia ministrului Sanatatii nu rezolva problemele din sistem si nu rezolva nici accesul pacientilor la medicamente.…

- Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) ii solicita premierului Mihai Tudose demiterea ministrului Sanatatii, Florian Bodog si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Razvan Vulcanescu, pentru incalcarea programului de guvernare si promovarea unor…