Presa internationala: Cum se explica vantul revoltei care sufla peste Iran?

- Rusia va continua sa sustina eforturile Siriei de aparare a suveranitatii, i-a transmis presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, a anuntat sambata Kremlinul.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in Tunisia, a reafirmat miercuri ca in opinia lui nu exista nicio solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad, aceasta fiind una dintre problemele de care incercarile de mediere internationale se impiedica, relateaza…

- Evacuari medicale din enclava Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, controlata de rebelii sirieni, au inceput, a anuntat miercuri, fara sa dea detalii, pe contul sau de Twitter, Comitetul International al Crucii Rosii in Siria, transmite Reuters. Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit luna viitoarea, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in orasul rus Soci, pentru a gasi o iesire la conflictul care sfasie Siria, informeaza marti AFP. Rusia si Iran - aliatii cu…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a estimat ca razboiul din Siria contra gruparii Stat Islamic (SI) va fi "castigat pana la mijlocul, sfarsitul lui februarie", dar atunci "va trebui" discutat cu Bashar al-Assad, transmite AFP.

- Franta a fost port-drapelul sustinerii terorismului in Siria, ”inca din primele zile” ale conflictului, a acuzat presedintele sirian Bashar al-Assad, referindu-se la sustinerea adusa de Paris rebelilor care lupta contra regimului din 2011 si pe care Damascul ii califica ”teroristi”. Declaratiile lui…

- Emmanuel Macron estimeaza ca razboiul din Siria impotriva gruparii Statul Islamic (SI) va fi ”castigat pana la jumatatea-sfarsitul lui februarie”, iar atunci va ”trebui” sa se stea de vorba cu presedintele Bashar al-Assad, relateaza AFP.

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Roger Stone, consultant politic american și colaborator al trei președinți ai SUA – Richard Nixon, Ronald Reagan si Donald Trump – a fost cateva zile intr-o vizita privata la București. Fost consilier de campanie al actualului președinte american, Roger Stone a acordat un interviu publicației Adevarul,…

- Vladimir Putin a comuniat ordonarea de retragere parțiala a trupelor ruse din Siria, in timpul unei vizite neanunțate la baza militara rusa din Siria. Putin a fost intalnit de președintele Siriei, Bashar al-Assad.

- Ajuns la putere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila si o economie care se clatina, Putin este laudat de multi dintre concetatenii sai pentru ca a fost omul stabilitatii si al unei noi prosperitati, multumita unei adevarate mane, de pe urma petrolului, timp de mai multi ani. ”Rusia va…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca aproape intreg teritoriul Siriei a fost eliberat de sub ocuparea miscarilor teroriste, precizand, totodata, ca Moscova va contribui la reconstructia Siriei, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass, citat de Mediafax . Declaratiile presedintelui rus…

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- "Dupa decizia de Brexit, UE este complet confuza. Ei trebuie sa isi revizuiasca viziunea pentru viitor, cat de mult se vor extinde si ce loc va avea Turcia in acest proces. Noi suntem aici. Nu plecam nicaieri", a spus Yildirim, in cadrul unei vizite la Londra. Turcia a inceput negocierile…

- Raidurile aviației ruse au avut loc dupa ce saptamana trecuta președintele Bashar al-Assad a fost primit la Soci de președintele Vladimir Putin, iar acesta din urma a declarat ca exista o „șansa reala” de a pune capat razboiului din Siria.

- Sase bombardiere cu raza lunga de actiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor pozitii ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anuntat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele tintite se afla atat…

- Reuniune ruso-turco-iraniana la Soci, pe care presa de la Moscova o considera o noua Yalta privind Siria. Practic, rușii incearca sa descrie viitorul republicii islamice. Intalnirea a fost precedata insa de vizita președintelui Bashar al-Assad la Moscova.

- Rusia are o anumita responsabilitate pentru acțiunile autoritaților siriene, inclusiv pentru crimele comise de Damasc, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert, comentand recenta intalnire a președinților Rusiei și Siria, Vladimir Putin și Bashar al-Assad. Nauert a reamintit…

- 'Faza activa a operatiunii militare' in Siria, unde armata rusa intervine in sprijinul regimului lui Bashar al-Assad, 'se incheie', a anuntat marti seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Faza activa a operatiunii militare in Siria se incheie.…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

- Presedintele iranian Hassan Rohani a proclamat marti sfarsitul Statului Islamic (SI), intr-un discurs difuzat in direct de televiziunea publica. Sfarsitul organizatiei fundamentaliste sunnite a fost proclamat, de asemenea, de catre generalul Qassem Soleimani, un comandant de rang inalt al Corpului Gardienilor…

- Deplasarile forțate ale populației cu titlu de "acorduri de reconciliere" in Siria reprezinta "o crima impotriva umanitații", a estimat organizația Amnesty International intr-un raport publicat luni, relateaza AFP. În raportul denumit "Plecați sau muriți",…

- Pentru ca președintele american, Donald Trump, și omologul sau rus, Vladimir Putin, sa aiba o întrevedere oficiala la summitul APEC din Vietnam, trebuia ca cele doua echipe de diplomați și consilieri sa stabileasca un numitor comun în privința viitorului Siriei, unde cele doua mari puteri…

- Siria a anunțat, marți, ca intenționeaza sa se alature Tratatului pentru Clima de la Paris și astfel Statele Unite raman singura națiune care se opune acestuia, scrie Reuters. Siria și Nicaragua erau singurele doua națiuni din afara tratatului pentru clima de la Paris, semnat in 2015 de 195 de națiuni.…

- "Imi anunț demisia din postul de prim-ministru", a declarat Hariri, care se afla in prezent in Arabia Saudita, intr-un discurs retransmis de postul de televiziune prin satelit Al-Arabiya, cu sediul in Dubai.Demisia, deloc așteptata, intervine la un an dupa nominalizarea sa. Puternica mișcare…

- Premierul libanez Saad Hariri si-a anuntat sâmbata demisia, spre surpriza generala, acuzând Hezbollahul siit si aliatul sau iranian de "suprematie" asupra Libanului si declarând ca se teme pentru viata sa, informeaza sâmbata AFP. "Îmi…

- In timp ce americanii se dau de ceasul mortii cu acordul nuclear cu Iranul, Putin descinde la Teheran si lanseaza afacerile secolului. Un pas mai incolo, in Siria, protejatul Moscovei, Bashar al Assad, domneste bine-mersi la umbra supersonicelor de vanatoare rusesti. Ar mai fi batalia pentru Irak, dar…

- Dupa sase ani de razboi, regimul condus de Bashar al-Assad a reusit sa cucereasca peste jumatate din teritoriul tarii, dar este dependent de aliatii sai rus si iranian si ramane izolat pe scena internationala, scrie AFP.

- Guvernul canadian a ajuns la un acord vizand despagubirea cu peste 31 milioane de dolari (21 milioane de euro) a trei barbați acuzați pe nedrept de legaturi cu terorismul și torturați in Siria și in Egipt, transmite AFP, citand presa locala. Abdullah Almalki, Ahmad Elmaati și Muayyed…

- Și ceea ce trebuia sa se intample, s-a intamplat. Rusia lui Putin a dobandit tot mai mult curaj și tupeu la nivel global, reușind, luni noaptea, sa blocheze in Consiliul de Securitate și anchetarea de catre Mecanismul de Investigare Comun (JIM) al Organizației de Interzicere a Armelor Chimice – OPCW…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite urmeaza sa decida marti in cursul unui vot daca prelungeste ancheta asupra atacurilor comise in Siria cu arme chimice, au informat luni mai multi diplomati, scrie AFP. Aceasta masura risca sa fie blocata prin veto de Rusia – aliat al regimului condus de presedintele…

- Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urmeaza sa decida marți in cursul unui vot daca prelungește ancheta asupra atacurilor comise in Siria cu arme chimice, au informat luni mai mulți diplomați, scrie AFP. Aceasta masura risca sa fie blocata prin veto de Rusia — aliat al regimului…

- Militanții Statului Islamic au ucis cel puțin 128 de civili, intr-un orașel din teritoriul restrans pe care jihadiștii il mai dețin in Siria. Forțele guvernului lui Bashar al-Assad au lansat un atac asupra orașului Al-Qaryatayn, in acest weekend, și au reușit sa elibereze localitatea de sub controlul…

- Presa germana scrie ca premierul britanic Theresa May l-a "implorat" pe seful executivului european, Jean-Claude Juncker, sa il ajute la deblocarea negocierilor pentru Brexit, saptamana, trecuta, informatii dezmintite insa luni de un inalt oficial european, scrie AFP.

- Purtatorul de cuvânt al Pentagonului, Adrian Rankine-Galloway, a anunțat ca trupele americane vor fi repoziționate astfel încât sa împiedice Iranul sa sprijine grupurile teroriste prezente pe diverse fronturi, în Orientul Mijlociu și Yemen. În acord cu noua…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut vineri ca Uniunea Europeana (UE) trebuie sa-și “reinnoade” relațiile cu “marea Rusie”, relații deteriorate puternic dupa sancțiunile aspre impuse de europeni ca raspuns la criza ucraineana, informeaza AFP, preluata…

- 'Crede cineva la modul serios ca ne putem gandi la Europa fara sa ținem cont de marea Rusie?', a declarat Juncker in timpul unui discurs susținut in fața studenților la Universitatea din Luxemburg. Rusia este 'primul nostru mare vecin, cu care trebuie intr-un fel — și fara a uita de conflictele…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a avertizat marti ca, in caz de un nou razboi la frontiera de nord a Israelului, tara sa se va confrunta cu "un singur front", cuprinzand Libanul si Siria, relateaza France Presse."Intr-un urmator razboi la nordul tarii, Libanul nu va fi…

- În contextul vizitei regelui saudit Salman bin Abdulaziz al-Saoud în Rusia, prima efectuata de un suveran saudit, cei mai mari exportatori de aur negru ai planetei – Rusia si OPEC, dominata de Arabia Saudita – sunt de acord cu reechi­librarea pietei între cerere…

- La Rostov-pe-Don, oras din sudul Rusiei, au fost livrate douasprezece unitati „Gruz-200“ – pierderi umane in randul mercenarilor unitatii militare private ”Wagner”. De partea trupelor lui Bashar al Assad in Siria lupta mii de mercenari rusi, pierderile de vieti omenesti in randul acestora este de ordinul…

- Simona Halep a jucat perfect meciul cu Jelena Ostapenko si a devenit noua regina a clasamentului WTA, scrie, sambata, cotidianul francez L'Equipe, potrivit news.ro."Simona Halep a jucat meciul perfect in fata Jelenei Ostapenko. Emotia de la final a fost vizibila. Pentru ca romanca nu doar…