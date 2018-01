Presa international despre Congresul SPD: Angela Merkel isi joaca cariera politica, Martin Schulz credibilitatea/ In tandemul franco-german rolurile s-au inversat

Stiri pe aceeasi tema

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri,…

- Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial de noaptea trecuta, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Tanarul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, ar putea sa devina o problema pentru Angela Merkel. Cu prieteni ca el, nu mai are nevoie de dusmani. E mereu cu cativa pasi in fata tuturor: asa ii place noului cancelar al Austriei sa se prezinte. Faptul ca Sebastian Kurz a devenit sef de guvern…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni vineri la Paris cu presedintele francez Emmanuel Macron pentru o reuniune de lucru consacrata viitorului Europei, a anuntat miercuri presedintia franceza, transmit Reuters si AFP. Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Cu cel mai recent sondaj de opinie aratand ca cei mai multi polonezi vor ca tara lor sa ramana in UE, guvernul de la Varsovia s-a remaniat in profunzime, masura interpretata ca un pas spre calmarea conflictului cu Comisia Europeana. Tot guvernul polonez incearca sa dea tarii imaginea unei ecomomii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a incheiat miercuri prima vizita in China cu un apel la coeziunea europenilor in fata "puterii de foc" a Beijingului. Importanta Imperiului de Mijloc a fost din nou ilustrata de o mega-comanda pentru Airbus. Aceasta vizita de stat de trei zile a fost dominata…

- Evolutiile recente in domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres in negocierile de aderare la UE, declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in conferința de dupa intalnirea de la Palatul Elysee cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan. UE trebuie sa inceteze ipocriza de a lasa…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugand ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu...

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- Ieșirea Poloniei din UE este foarte puțin probabila. Deși nu tuturor le pare o tragedie - vocile "ce nevoie avem de aceasta Uniune" se aud acum tot mai des decat inainte de scandalul dintre guvernul PiS și Bruxelles, potrivit Rador. Imi amintesc ca in referendumul din anul 2003 impotriva intrarii in…

- Automobilul este unul dintre singurele patru exemplare de acest tip construite in 1939, Mercedes-Benz 770K Grosser. Mercedesul de lux, folosit de Adolf Hitler in timpul deplasarilor sale prin Germania si va fi vandut la licitatie pe 17 ianuarie, in Arizona, a anuntat casa de licitatii Worldwide…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- "Nu am rugat pe nimeni sa nu demareze articolul 7, deoarece nu suntem in Europa petitionari (persoane care pretind un drept) si nu vom ruga pe nimeni sa fie de acord cu reformarea de catre noi a sistemului justitiei", a spus premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.

- Date fiind problemele Angelei Merkel, Macron preia rolul de lider al Uniunii si lanseaza o viziune a lumii diferita de cea americana. Donald Trump a fost convins ca nu trebuie sa se masoare cu nimeni. Si desigur, in niciun caz cu liderul de 39 ani al unei tari a carei economie este aproape de opt ori…

- Dezbaterea a durat timp de mai bine de doua ore in cadrul unui dineu cu usile inchise la care au luat parte liderii tarilor membre UE si care nu a facut obiectul unor concluzii scrise, la finalul primei zile a summitului de la Bruxelles."Punctele de vedere ale unora si ale altora nu s-au…

- In SPD, opozitia fata de o reluare a marii coalitii este in continuare mare. Hotararea adoptata la Congresul partidului nu schimba mult situatia. Barierele in calea noului guvern german se mentin, crede Sabine Kinkartz. Au discutat, au argumentat, s-au contrat. Ore in sir. La congresul SPD…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- Franța este miercuri in doliu dupa moartea in cursul nopții a regretatului cantareț Johnny Hallyday in urma unui cancer la plamani, care a suscitat primele reacții. Emmanuel Macron, Sylvie Vartan, Eddy Mitchell, Celine Dion, Michel Polnareff ... de la anunțarea morții legendei rock and roll-ului…

- Moartea Regelui Mihai nu a trecut neobservata de presa internaționala. Majoritatea publicațiilor au vorbit despre decesul ultimului rege al Romaniei dar și despre viața tumultoasa pe care a trait-o Majestatea Sa , de la preluarea tronului pe vremea cand era doar un copil, la anii petrecuți in exil dar…

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide si lideri europeni, printre care si presedintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anunțat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formațiunii, ce se reunește ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coalitii guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finante si de un buget al zonei euro, transmite…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat marti la Ouagadougou, in Burkina Faso, a spus ca urmeaza ''sa propuna o initiativa euro-africana'' pentru ''a ataca organizatiile criminale si retelele de calauze'' care ii exploateaza pe migrantii subsaharieni, dintre care unii sunt redusi la sclavie in…

- CHIȘINAU, 27 nov — Sputnik. Pe 27 și 28 noiembrie, la Viena, va avea loc prima întâlnire, dupa o pauza de un an și jumatate, în procesul de negocieri privind reglementarea diferendului transnistrean, în formatul „5+2". La început denumirea era…

- Liderul SPD, Martin Schulz, urmeza sa discute cu cancelarul Angea Merkel pentru a-i asigura sprijinul partidului sau pentru un al patrulea mandat. Dupa cum a relatat postul american de televiziune Bloomberg, el va discuta, dar nu despre formarea unei noi asa-zise "mari coalitii", ci doar despre sprijinul…

- Problema imigratiei a ajuns in cele din urma sa o impedice direct pe Merkel, mai intai prin voturile pierdute la ultimele alegeri din Germania, care au adus un avantaj fara precedent partidului nationalist Alternativa pentru Germania, si mai apoi prin imposibilitatea crearii unei eventuale mari coalitii,…

- Ziua de luni debuteaza cu o vanzare promotionala de Craciun, cu pana la 15% reducere pentru 500,000 de locuri pentru calatorii in decembrie, locuri care pot fi rezervate pana astazi, la miezul noptii (Luni, ora 24:00). Pentru Romania, luni sunt disponibile bilete de avion incepand de la 7,83 euro,…

- In posterul descris pe retele de socializare este infatisat un jihadist la volanul unei masini mergand cu viteza mare, proiectandu-se in Biserica Sfantul Petru de la Vatican. Posterul amenintator a fost publicat de catre o grupare pro Stat Islamic (SI, fost ISIS sau ISIL) cunoscut sub denumirea…

- Documentul de trei pagini, ce va fi analizat vineri de conservatorii cancelarului Angela Merkel, de Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzi, stabilește un acord privind necesitatea eliminarii armelor de distrugere in masa și promite un nou efort diplomatic pentru dezarmarea nucleara, susținand o abordare…

- Președintele francez Emmanuel Macron și omologul sau german Frank-Walter Steinmeier au insistat vineri asupra urgenței de a "refonda" Europa, imediat ce un nou guvern va fi format la Berlin, informeaza AFP. "Împartașim și unul, și celalalt profundul…

- In pofida faptului ca au purtat discuții exploratorii timp de mai multe saptamani, conservatorii cancelarului Angela Merkel, Partidul Liber-Democrat (FDP) și Verzii inca au poziții diferite intr-o serie de dosare, precum schimbarile climatice, imigrația și politica in domeniul energiei.Liderul…

- * Qualcomm va lansa Snapdragon 845 (procesorul oferit producatorilor de telefoane mobile pentru 2018), in decembrie 2017, in cadrul ”Snapdragon Technology Summit”. Evenimentul va avea loc in perioada 4-8 decembrie, in Maui (Hawaii). ”Lansat” este doar un fel de a vorbi, deoarece chip-ul va intra in…

- Ambasadorii NATO urmeaza sa se intalneasca joi cu Alexander Grushko, reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, iar printre subiectele pe agenda de discutii se numara si Afganistanul. Intrebat in legatura cu zvonuri potrivit carora Rusia ar aproviziona insurgentii talibani…

- Apreciez și susțin poziția OSCE (Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa) fața de proiectul de modificare a legii AGERPRES. Independența presei reprezinta unul dintre criteriile de baza pentru definirea unei societați democratice, iar Agenția Naționala de Presa a demonstrat in ultimii ani…