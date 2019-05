Presa greacă: Mesaje severe către Ankara de la summitul UE Un subiect de vârf pe agenda summitului UE de la Sibiu, din România, este problema actiunilor provocatoare ale Turciei în zona Mediteranei de Est. De altfel, în afara de reactiile oficiale de la Atena si Nicosia, si Bruxelles-ul a transmis zilele trecute mesaje severe catre Ankara, ca urmare a forajelor programate de Turcia în zona maritima a Ciprului, printr-un NAVTEX care a blocat si o portiune din Zona Economica Exclusiva a Ciprului, potrivit Kathimerini, citat de Rador.



Juncker: "În aceasta privinta sunt cipriot"

Dintre pozitiile exprimate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a declarat joi, la finalul summitului informal UE de la Sibiu, ca sa spunem ca totul merge prost in cadrul structurii europene ar fi o eroare, dar nici nu exista perfecțiune, potrivit mediafax.Citește și: Greșeala uriașa facuta Radu Mazare!…

- Summitul de la Sibiu a aratat "nu doar o unitate de fatada, ci una solida", a declarat, joi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in conferinta de presa comuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si presedintele Klaus Iohannis. El a marturisit ca a dorit sa ii faca pe…

- Summitul de la Sibiu a aratat "nu doar o unitate de fatada, ci una solida", a declarat, joi, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si presedintele Klaus Iohannis. El a marturisit ca a dorit sa ii faca…

- Intalnirea liderilor Uniunii Europene in orasul Sibiu din Romania incearca sa mute atentia de la Brexit inspre alte chestiuni importante privind viitorul Uniunii Europene, in contextul in care blocul se pregateste pentru alegerile pentru Parlamentul European ce vor avea loc in aceasta luna, informeaza…

- Summitul Partidului Popular European (PPE) va avea loc, joi, la Sibiu, la reuniune fiind invitati sa participe sefi de stat si de guvern, lideri ai partidelor din PPE, presedintii Consiliului European, Donald Tusk, Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si Parlamentului European, Antonio Tajani. Reuniunea…

- Intalnirea va avea loc dupa Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana.Summitul UE se va incheia dupa conferinta comuna sustinuta de presedintele Klaus Iohannis impreuna cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cu presedintele Comisiei Europene,…

- Proiectul de lege depus în Congres de Bob Menendez si Marco Rubio cu privire la Mediterana de Est ar urma sa fie discutat în urmatoarele luni, potrivit unor surse diplomatice. Chiar daca în acest moment nu se stie câte dintre propunerile celor doi senatori vor ramâne în…

- Premierul Dancila incepe o vizita de doua zile la Bruxelles În deschiderea ședinței de guvern de astazi, premierul Viorica Dancila a anunțat ca începe o vizita de doua zile la Bruxelles, unde se va întâlni cu mai mulți lideri europeni. Premierul Viorica Dancila va co-prezida…