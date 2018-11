Presa greacă: Ceva se schimbă radical n regiunea noastră Ceva important este pe cale sa se intample in relatiile Grecia-SUA intr-un moment in care Ankara ridica tonul in relatia cu Mediterana de Est. Washingtonul considera ca se poate construi o axa care porneste din Israel, trece prin Cipru si Grecia si ajunge in Polonia. Este vorba de tari care au o relatie strategica cu SUA si ofera, de asemenea, facilitati militare, potrivit Kathimerini , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

