- Ceva important este pe cale sa se intample in relatiile Grecia-SUA intr-un moment in care Ankara ridica tonul in relatia cu Mediterana de Est. Washingtonul considera ca se poate construi o axa care porneste din Israel, trece prin Cipru si Grecia si ajunge in Polonia. Este vorba de tari care au o relatie…

- UPDATE – Politia din California a fost apelata pentru un atac armat care a avut loc la un bar din apropierea orasului Los Angeles. Presa locala a declarat ca cel putin 30 de focuri de arma au fost trase in club, in zona Thousand Oaks. Potrivit rapoartelor, numeroase persoane au fost ranite dar nu este…

- Primele proiecte ale afacerilor mici si mijlocii in Bulgaria, care au primit sprijin financiar din partea Chinei, vor fi demarate chiar de anul viitor, a declarat pentru presa ministrul presedintiei bulgare a Consiliului UE, Liliana Pavlova, potrivit CHASA24 , citata de Rador.

- Niciun vant nu poate ajuta o nava care nu are o ruta stabilita. Astfel se poate sintetiza situatia in care se afla Turcia. Regimul AKP al unui singur om, Erdogan, a transformat Turcia intr-o nava care nu are o ruta stabilita. Asa cum declara Ataturk, obiectivul principal la intemeierea Republicii Turcia…

- Sute de politisti au fost mobilizati la obiectivul vizat de focurile de arma, informeaza presa germana, luni. Din primele informatii, martorii aflati la locul incidentului au informat ca s-au auzit mai multe impuscaturi si ca in acest incident ar fi fost luati si ostatici, intr-o farmacie…

- Croatia a pregatit pentru intalnirea de la Bucuresti 11 proiecte din domeniul energetic, unul din sfera comunicatiilor digitale si sapte din domeniul transporturilor. Valoarea totala a proiectelor propuse de Croatia este de 1,782 miliarde de euro. Aici intra terminalul de pe insula Krk cu gazoductul…

- Joi dupa-amiaza a avut loc o reuniune de urgenta intre cancelarul Angela Merkel, ministrul de Interne Horst Seehofer si Andreas Nahles, presedinta SPD din Bundestag, si o alta a fost convocata marti dimineata pentru gasirea unei solutii la criza provocata de refuzul lui Horst Seehofer de a-l concedia…

- Președintele Andrzej Duda, vorbind la Lezajsk despre o "Comunitate imaginara" a apucat-o pe calea liderilor conservatorilor britanici, care au cazut victime ale propriei agitații, scrie Rzeczpospolita , citat de Rador. Din moment ce a aparut moda izolaționismului și a anticomunitații, aceasta poate…