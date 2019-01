Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul promitea sa fie un simbol al integrarii cu succes a Romaniei in UE, care va prelua de la 1 ianuarie presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, dar atrage, in mod contrar, atentia asupra exceselor partidului care se afla la putere la Bucuresti, relateaza publicatia Le Monde.

- "Dupa ce Justitia a fost distrusa si se lucreaza intens la acest lucru, iata vedem ca responsabilitatea devine una de neconceput. Astazi bursa, banii Romaniei au scazut cu 9% datorita unei decizii iresponsabile si a unui anunt iresponsabil facut ieri de ministrul Finantelor. In momentul de fata,…

- Mii de oameni au participat la evenimentele organizate sambata pentru a sarbatori 100 de ani de cand Romania a devenit un stat modern. Manifestațiile s-au ținut pe fondul unor preocuparilor legate de statul de drept și de statul democrației in Romania, scrie Associated Press. Romani care au fluturat…

- Fostul ambasador al Frantei in Romania, Henri Paul, apreciaza intr-un editorial in Le Monde, ca poporul roman nu pune in discutie nici Uniunea Europana (UE) si nici aderarea la valorile democratice, el vrea doar sa gaseasca bazele unui contract social cu puterea, pentru a scoate tara din asteptare,…

- Atacul lui Szijjarto vine la o zi dupa ce Ministerul de Externe de la Bucuresti a criticat precedentele declaratii similare ale unor oficiali de la Budapesta, condamnand explicit "mesajele sau declaratiile care incita la ura sau conflicte interetnice". Peter Szijjarto a declarat pentru agentia maghiara…

- Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene, pierderi de taxe in valoare de 55,2 miliarde de euro, informeaza AFP. "Aceasta este cea mai mare fraudă…

- "Informatiile au fost facute intr-o sedinta in interiorul partidului. Trebuie gasiti si trasi la raspundere cei care au inregistrat de-a lungul mai multor sedinte, au facut colaje si le-au trimis in presa. Nu am auzit pe inregistrari oameni revoltati de ce spunea acolo. Si noi, la Braila, avem asemenea…

- Care erau subiectele zilei in urma cu sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA ANUL I - DUPA CALENDARUL EUROPEAN ASTAZI, DELEGATIA ROMANIEI, CONDUSA DE PRESEDINTELE ILIESCU, VA PARTICIPA, IN PREMIERA, ALATURI DE CELELALTE 31 DE DELEGATII, LA REUNIUNEA PAN-EUROPEANA LA NIVEL INALT DE LA VIENA. MOMENTUL…