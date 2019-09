Presa externa o lauda pe Kovesi, dupa victoria de la Bruxelles: Cavalerul roman anticoruptie va fi procuror-sef european Vestea ca Laura Codruta Kovesi a primit si votul de incredere al Consiliului Uniunii Europene in cursa pentru sefia Parchetului European a ajuns in presa internationala.



Vot covarsitor pentru Kovesi in Consiliul Uniunii Europene. Ce urmeaza



Agentia de stiri Reuters titreaza "cavalerul roman anticoruptie va fi procuror-sef european, dupa ce a castigat votul UE".



Agentia mai noteaza ca fosta sefa DNA a castigat voturile in ciuda faptului ca nu a fost sustinuta de guvernul roman.



"Fosta sefa anticoruptie primeste 'unda verde' pentru Parchetul European, in ciuda…



