Presa europeana: Presedintia bulgara a UE este compromisa

- Ska Keller, cea care a initiat dezbaterea din plenul Parlamentului European privind legile justitiei din Romania, a fost declarata „persona non-grata” de catre vicepremierul bulgar, Valeri Simeonov. Acesta a acuzat-o ca se amesteca in problemele interne ale Bulgariei, dupa ce copresedinta Verzilor din…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit la Antena 3, vineri seara, despre dezbaterile din Parlamentul European, acolo unde s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justiției din Romania.„Am incercat, cred ca am și reușit, sa subliniez ca nu e nicio legatura intre legile justiției…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul…

- Guvernul Romaniei are "o responsabilitate politica foarte clara" in privinta modificarilor din justitie si "nu poate doar sa spuna ca parlamentul se ocupa de aceasta chestiune", a declarat miercuri, la o intalnire restransa cu jurnalisti romani, eurodeputata Ska Keller, copresedinte al Grupului Verzilor/Alianta…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a fost citat de BBC in pagina electronica a publicației cu referire la dezbaterea de astazi de la Strasbourg privind imparțirea locurilor Marii Britanii din Parlamentul European post-Brexit.”Toata lumea știe ca Europa trebuie reformata, dar noi discutam aici…

- "In Romania, zeci de mii de oameni ies in strada impotriva unei elite politice corupte. O elita care considera statul ca pe un serviciu de autoservire si care se foloseste de puterile sale - sau poate ar trebui sa spun ca abuzeaza de puterile sale - pentru a se proteja de justitie", a afirmat Ska Keller…

- "Partidul Social Democrat este singurul partid din Romania care are o structura responsabila de componenta europeana. Cei peste 10.000 de membri ai PES activists Romania și-au fixat doua obiective centrale in perioada urmatoare: informarea cetațenilor despre Președinția Romaniei la Consiliului Uniunii…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a transmis prin e-mail tuturor parlamentarilor din grupul PPE - cel mai mare grup din cadrul Parlamentului European - un articol din ziarul romanesc in limba engleza "Nine O'Clock" in care este citat fostul presedinte Traian Basescu laudand legile justitiei, potrivit…

- Jurnalistul Horea Hudrea a lansat o noua minciuna in spațiul public, cu scopul de a manipula opinia publica, conform intereselor celor din grupul T9, care in ultimele zile au intrat intr-o stare demento-patologico-colerico-impulsiva, dupa ce administrația turdeana a fost laudata in Parlamentul European,…

- Dupa luni de negocieri și confruntarea cu interese naționale divergente, reprezentanții Comitetul pentru Afaceri Constituționale voteaza marți un proiect care vizeaza reducerea cu 46 a numarului de locuri din Parlamentul European, de la 751 la 705, potrivit unei copii a amendamentului de compromis incheiat…

- Mișcarile de strada de sambata seara din Romania impotriva corupției au fost prezentate de pe larg de marile instutuții de presa din Europa și SUA. Potrivit HotNews.ro, manifestațiile au fost surprinse de EuroNews, care a și transmis protestul live, sambata, toata ziua, ABC News, The Guardian, New York…

- Declarație de presa Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Modificarea legilor justiției din Romania va fi discutata in Parlamentul European. Legalizarea hoției este un Post-ul AGENDA EUROPEANA: Siegfried Mureșan (PMP) – Situația justiției din Romania, discutata in Parlamentul European apare prima data in…

- Ska Keller, co-presedinte al grupului europarlamentar al Verzilor, a declarat pentru HotNews.ro ca "statul de drept in Romania este in pericol, iar guvernul nu asculta cu atentie societatea civila". Dezbaterea va avea loc pe 7 februarie. Decizia a fost luata joi, in conferinta presedintilor grupurilor…

- Presedinta a grupului PSD din Parlamentul European si a Organizatiei de Femei a partidului, Viorica Dancila vine din judetul Teleorman. A facut studii in domeniul exploatarii gazelor si petrolului si o specializare in stiinte politice. Intrebata daca nu se teme ca, odata ajunsa la Palatul Victoria,…

- Liderul judetean al filialei Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat presei, marti, ca a votat in favoarea propunerii pentru functia de prim-ministru a Vioricai Dancila, apreciind ca este un om ''devotat partidului'' si cu viziune europeana. Totodata, senatorul social-democrat…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, Sofia mizeaza pe ocazia de a deține - in premiera - presedintia Consiliului UE, de la 1 ianuarie, pentru a-și imbunatați imaginea.

- "Mai important este ca Romania sa adere la zona euro decat la Spatiul Schengen", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In opinia mea, si pentru Bulgaria aderarea la zona euro este obligatorie, prioritatea nationala numarul 1, scriu jurnalistii bulgari de la 24Chasa , citati de Rador.

- Presa pune cap la cap declarații, glume pe muchie, facute cu schepsis și șoapte din culise. Conform acestora, Gabriela Firea țintește președinția PSD, dar – și mai apasat – o candidatura la președinția Romaniei. In paralel, cam aceleași ținte ar avea și Corina Crețu, ajunsa acum pe inalta funcție de…

- In cadrul ședinței au fost evidențiate progresele inregistrate in procesul de pregatire a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, mandat pe care țara noastra il va exercita timp de șase luni, incepand cu 1 ianuarie 2019, fiind totodata stabilite liniile de acțiune necesare continuarii…

- Presa straina scrie astazi despre scandalul politic de la București, declanșat de ofensiva coaliției PSD-ALDE pe legile justiției, și remarca avertismentul președintelui Iohannis cu privire la riscul ca România sa ajunga în situația Poloniei.

- Semjen a declarat pentru agentia nationala de presa a Ungariei MTI ca este inacceptabil ca Bruxellesul sa faca presiuni asupra unui stat membru suveran."Prietenia polono-ungara si angajamentul guvernului ungar fata de tratate ne obliga sa luam atitudine in cadrul tuturor forurilor impotriva…

- Presa engleza dezvaluie ca Agenția Mondiala Antidoping (WADA) face presiuni la FIFA sa ancheteze implicarea Kremlinului și in dopajul fotbalului rus. In raportul McLaren, apareau 154 de fotbaliști ruși ale caror probe de urina au fost foarte probabil trucate la testele doping. Pe lista neagra, toți…

- Presa intrenationala scrie despre zecile de mii de oameni care si-au prezentat ultimele omagii la catafalcul Regelui Mihai. Doliu pe prima pagina a ziarului online din Republica Moldova „deschide.md",...

- Viorica Dancila, lider al delegatiei eurodeputatilor social-democrati din Romania, atrage atentia, in Parlamentul European, ca Pilonul social european trebuie sa ofere un proiect pozitiv pentru toti cetatenii europeni, indiferent de regiunea in care locuiesc, fiind de dorit ca acesta sa se aplice in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 14 decembrie a.c., la Bruxelles (Regatul Belgiei), declarații de presa inaintea participarii la Consiliul European.Va prezentam in continuare transcrierea declarațiilor de presa: Buna ziua!Peste doar cateva minute incepe…

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marți, proiectul de buget al Agenției Naționale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat mulțumit de suma alocata. "În acest moment, bugetul nostru,…

- Romania a parasit Campionatul Mondial de handbal feminin in optimi, faza a competitiei unde a fost invinsa, dupa o partida dramatica, de Cehia (27-28) . O parte a presei din Europa vorbeste pe larg despre infrangerea tricolorelor, Romania fiind o echipa pe care "Cristina Neagu a tras-o dupa ea de una…

- "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", noteaza Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au infruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 in capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat Liviu Dragnea si alte aliatilor sai,…

- O racheta a fost lansata din Fașia Gaza spre Israel dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel, scrie Haaretz. Sistemul de aparare antiracheta din Israel a interceptat vineri seara o racheta lansata din Fașia Gaza. Orașele Ashkelon…

- Mircea Rednic a implinit deja un an pe banca lui Mouscron, iar presa din Belgia a analizat parcursul romanului pe banca echipei belgiene. "Urmasul lui Glen De Boeck, Mircea Rednic a marcat-o pe Mouscron cu amprenta sa, orice s-ar intampla. ...

- "Domnul sa-i dea numai bine lui Trump... Ca si cum ar lipsi crizele gata pregatite sa transforme lumea si Orientul Mijlociu in razboi, Trump indeamna SUA sa recunoasca Ierusalimul ca fiind capitala Israelului... Iar ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv se va muta imediat la Ierusalim. Pana si Iordania,…

- Delegația PSD din Parlamentul European se remarca prin apropierea de centrul consensului politic din grupul S&D, fapt ce confirma rolul tot mai important al europarlamentarilor romani in cadrul acestei familii politice, arata o analiza recenta realizata de VoteWatch Europe. Eurodeputații PSD…

- UPDATE. Fostul presedinte georgian a fost dat jos de pe acoperis, iar oamenii legii l-au urcat intr-o dubita. Totodata, acesta a facut apel la simpatizantii fostului lider georgian sa vina la locuinta lui Saakasvili, in semn de sustinere. "Usa casei lui Mihail Saakasvili a fost sparta. Saakasvili…

- Parlamentul European a transmis, luni, un comunicat in care precizeaza, in reacție la unele relatari din presa, ca nu interzice produsele de tip shaorma, gyros sau kebap. E vorba de utilizarea fosfaților, spune PE. In prezent, utilizarea fosfaților in prepararea produselor menționate anterior NU este permisa de legislația europeana,…

- Președintele american Donald Trump a organizat vineri tradiționala recepție de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai puține companii media fața de anul trecut, pe fondul boicotului unor ziariști și sub incidența unei vești deloc placute pentru fostul magnat american,…

- Ministerul Transporturilor a semnat cererea de finantare din fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru faza II a proiectului de realizare a autostrazii Sebes - Turda, anunța HotNews.ro . Read More...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Europei, ca actuala guvernare "a transformat miza penala a catorva lideri in strategia nationala de dezvoltare a Romaniei", in loc sa se discute despre agenda reala a cetatenilor. Uniunea…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse, dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico, conform Mediafax.Cancelarul…

- Liderii Uniunii Europene au convenit sambata bugetul pentru anul 2018, iar fondurile destinate Turciei au fost reduse dupa ce au fost invocate indoieli cu privire la angajamentul Ankarei pentru respectarea democratiei si a drepturilor omului, relateaza site-ul Politico. Cancelarul german…

- Unul dintre cei mai influenți europarlamentari români, Sorin Moisa, și-a anunțat sâmbata demisia din PSD, lansând critici dure la adresa președintelui partidului, Liviu Dragnea. Eurodeputatul a anunțat ca parasește Grupul S&D din Parlamentul European și va activa în…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, o va intreba pe șefa guvernului britanic, Theresa May, intr-o intalnire pe care cei doi lideri o vor avea vineri, cum va indeplini condițiile Uniunii Europene inainte de summitul de la mijlocul lunii decembrie pentru lansarea negocierilor comerciale…