Liderii europeni si Theresa May au cazut de acord in noaptea de miercuri spre joi asupra unei amanari a Brexit care sa poata merge pana pe 31 octombrie, inlaturand provizoriu spectrul unei separari brutale, dupa un summit tensional la Bruxelles. Compromisul a intervenit in ajunul zilei de 12 aprilie, data limita pentru retragerea britanica decisa in timpul unui precedent summit si care risca sa devina cea a unui divort fara acord dupa aproape 40 de ani de uniune agitata, potrivit Le Soir, citat de Rador.

Daca data fixata de Halloween i-a facut sa rada mult pe internauti, nu e si cazul…