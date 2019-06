Presa elenă: Omul de afaceri bulgar Spass Roussev ar pregăti o ofertă angajantă pentru achiziția Telekom România Omul de afaceri bulgar Spass Roussev ar pregati o oferta angajanta pentru achiziționarea Telekom România de la grupul elen OTE, potrivit declarațiilor facute de acesta într-o convorbire telefonica cu Bloomberg, informeaza publicația elena Capital.gr. Surse guvernamentale au declarat luna trecuta pentru HotNews.ro ca 'discuții de tatonare privind vânzarea operațiunilor fixe și mobile ale Telekom România au avut loc în acest an, dar nu exista la acest moment o decizie, care sa fi fost comunicata autoritaților statului român, acționarul minoritar".



