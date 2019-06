"Intr-un context de cenzura in crestere (...), 244 de atacuri impotriva exercitarii dreptului la informatie au fost comise in timpul primelor sase luni ale anului si 223 de angajati din acest domeniu au fost victime ale unor acte ce raman nepedepsite", a afirmat Sindicatul National al Angajatilor din Presa (SNTP) intr-un comunicat publicat joi, de Ziua Jurnalistilor in Venezuela.

Acest numar este in crestere neta in raport cu anul trecut: in timpul primului semestru al lui 2018, SNTP a numarat 113 "atacuri" impotriva presei. In timpul primului semestru al lui 2019, 55 de jurnalisti au…