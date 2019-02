Presa din Spania prezinta "cea mai frumoasa Dacia Duster creata vreodata", in editie limitata (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Duster are un inceput de an excelent in Italia. Dupa un an 2018 peste asteptari, SUV-ul construit la Mioveni reuseste chiar sa scrie istorie in Peninsula in prima luna a anului 2019. Duster s-a cocotat pe prima pozitie in topul celor mai vandute vehicule din segmentul C, depasind astfel…

- Euro a crescut din nou, miercuri, dupa cateva zile in care a doborat record dupa record, spre ingrijorarea expertilor. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7569 de lei/unitate, mai mult cu 0,91% fata de marti. Este a zecea oara, in luna ianuarie, cand euro atinge…

- Moneda europeana isi continua elanul din ultimul timp si creste si joi pana la valoarea de 4,6890 lei. Cursul de schimb anuntat de BNR este astfel un nou maxim istoric, dupa o crestere de 0,13% fata de cotatia euro de miercuri. Aceasta este a treia zi de crestere consecutiva, continuand…

- Euro scade putin la inceput de saptamana in comparatie cu moneda nationala. Si dolarul este in scadere. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6634 de lei/unitate, mai putin cu 0,03% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a scazut si a ajuns la 4,0766…

- Nicolae Grigorescu a fost in 2018 cel mai bine vandut artist la licitatiile din Romania, cu 20 de lucrari adjudecate contra unei sume totale de 1.086.600 de euro. In topul celor mai bine zece vanduti artisti romani s-au mai clasat: Nicolae Tonitza, Stefan Luchian si Theodor Pallady. Un numar…

- "Anul 2019 este decisiv. Poate fi anul schimbarii", sustine Dacian Ciolos, liderul PLUS, intr-o postare pe Facebook, in care ureaza La multi ani si un an nou mai bun romanilor. "Schimbarea este in puterea noastra", mai spune Ciolos, care multumeste "tuturor celor care aveti incredere ca asumat…

- Leul scade, usor, joi, atat fata euro, cat si fata de dolar. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6556 de lei/unitate, in crestere cu 0,03% fata de sedinta de miercuri. Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,1091 de lei/unitate, cu 0,09% mai mult…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 7%, la cele mai reduse niveluri din ultimul an, pe fondul evolutiei negative a pietei de pe Wall Street, provocata de ingrijorarile tot mai mari legate de incetinirea cresterii economiei globale. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI),…