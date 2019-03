Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a declarat joi ca alegerile europarlamentare de la sfarșitul lunii mai vor demonstra ca ”Partidul Popular European are nevoie de FIDESZ și FIDESZ are nevoie de Partidul Popular European”, suspendarea din PPE fiind un compromis, scrie Mediafax.”Noi credem…

- Media proguvernamentala din Ungaria a continuat sa publice miercuri mesaje anti-UE, in pofida promisiunii unui oficial al executivului de la Budapesta de a opri aceasta campanie, transmite Reuters. Posterele ce fusesera expuse de guvernul ungar impotriva presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca formatiunea sa politica, Fidesz, ar putea iesi din Partidul Popular European (PPE), transmite Reuters, care preia postul national de radio din Ungaria, scrie agerpres.ro. Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a cerut marti ca Fidesz sa retraga…

- Partidul de guvernamânt din Ungaria, Fidesz, va înlocui panourile anti-Bruxelles, dupa ce principala formatiune de centru-dreapta a Parlamentului European a amenințat ca îl va exclude din rândurile sale, a declarat joi șeful de personal al premierului Viktor Orban, relateaza…

- Conservatorii germani reevalueaza sprijinul lor pentru Viktor Orban, in contextul in care liderul ungar a demarat o campanie agresiva impotriva presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si a anuntat ca va incepe o noua etapa a campaniei, in care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans…

- Dupa o campanie de afișaj denigratoare impotriva lui Jean-Claude Juncker, acuzandu-l indeosebi de promovarea unui plan de impunere de migranți in țarile membre ale UE, creștin-democrații europeni au in vedere excluderea partidului Fidesz și a lui Viktor Orban din randurile lor. Partidul Popular European…

- Partidul Fidesz al prim-ministrului ungar Viktor Orban ar trebui sa paraseasca Partidul Popular European (PPE), centrul-dreapta european, a declarat marti presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, comparandu-l pe Orban cu Marine Le Pen, lidera extremei-drepte din Franta, transmite Reuters.…