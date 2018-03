Presa din Europa Centrala si de Est: Carta alba pentru dictatorul Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Ambele anchete, una dintre ele deschisa de procurorul general din Massachusetts, vizeaza modul in care firma Cambridge Analytica a cules pentru echipa de campanie a lui Donald Trump informatii private de la 50 de milioane de utilizatori. Presa americana scrie ca firma a folosit datele inca de la inceputul…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad l-a felicitat luni pe importantul sau aliat rus Vladimir Putin pentru victoria "logica" in alegerile prezidentiale de duminica, spunand ca este rezultatul "performantelor sale remarcabile", relateaza AFP. Angajamentul militar al Rusiei din septembrie…

- Urmatorul scop al lui Vladimir Putin este sa schimbe fața Rusiei in lume, scriu jurnaliștii de la Reuters. Dupa victoria din alegerile de ieri, noul sau mandat de sase ani va inseamna o dominatie politica a lui asupra Rusiei de aproape un sfert de secol.

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei si i-a transmis ca Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, relateaza Deschide.md.

- Vladimir Putin a obtinut cel de-al patrulea mandat de presedinte al Rusiei, potrivit tuturor sondajelor la iesirea de la urne, transmite presa internationala. Presa de stat preluata de DPA anunta ca Putin a obtinut 73,9% din sufragii, in t...

- Sectiile de votare din Rusia se vor inchide duminica la ora locala 20.00, dupa care va incepe numaratoarea voturilor. In partea asiatica a Rusiei, sectiile s-au inchis deja. In cazul Rusiei, importanta este prezenta la urne care ar insemna o consolidare a regimului, intrucat , cotat in sondaje cu cel…

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP.Ministrul de interne, Arsen Avakov,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Premierul Marii Britanii a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați ruși, identificați ca fiind ofițeri ai serviciilor de informații. Este cea mai mare expluzare decisa de guvernul britanic in ultimii 30 de ani. Premierul Marii Britanii, Theresa May, a anunțat ca Anglia va expulza 23 de diplomați…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- ''Vom vedea dupa alegerile din Rusia de duminica (18 martie) cum vom putea sa dam un nou impuls pentru progrese veritabile in acest proces de la Minsk'', a declarat dna Merkel intr-o conferinta de presa la Berlin, cu cateva zile inainte de scrutinul din Rusia, al carui mare favorit este Vladimir…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au testat, sambata, cu succes noua racheta balistica hipersonica, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, informeaza agentia Sputnik.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat sambata, ca nu ia in seama nici macar o clipa investigația facuta in Statele Unite privind presupuse interferențe ale Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016.

- La cateva ore dupa ce președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca armata sa a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica, șeful atelierului de tehnologie avansata al Pentagonului a spus ca SUA este pe drumul cel bun pentru o serie de teste cu prototipe hipersonice, in urmatorii ani, scrie…

- SUA și NATO au criticat avertismentele lansate de președintele Vladimir Putin la adresa Occidentului și au atras atenția ca Moscova lanseaza o cursa a înarmarii, încalcând, în acest timp, tratatele semnate.

- Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, intr-un mesaj adresat Adunarii Federale, face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii. In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje…

- "Nimeni nu a bagat de seaman ce vorbim. Ascultati acum!". Cu aceste cuvinte si-a incheiat Vladimir Putin, in ropotele de aplauze ale asistentei, prezentarea celor mai noi realizari ale Rusiei in domeniul...

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- George W. Bush a declarat ca „exista dovezi clare privind implicarea Rusiei” in alegerile din SUA din 2016, in urma carora Donald Trump a devenit presedinte. Fostul presedinte SUA atrage atentia ca Vladimir Putin „se gandeste doar la propria victorie”.

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Trei lituanieni au fost arestati in decembrie in Lituania sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat joi politia de la Vilnius, relateaza AFP. Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei, conform Agerpres. 'Ei au actionat in schimbul…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- George Soros ii critica dur pe șefii Statelor Unite și Rusiei! "Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constituția", a declarat miliardarul.Lui George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. "E un balon de sapun…

- Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost arestat duminica, la Moscova, dupa ce s-a alaturat susținatorilor sai, care protestau împotriva președintelui Rusiei. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio importanta. Veniti pe Tverskaia. Nu ati venit…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti la Moscova pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Tocmai m-au arestat. Nu are nicio…

- Vladimir Putin a devenit cunoscut pe plan mondial in 1999, cind a fost numit prim-ministru al Rusiei, in timpul mandatului lui Boris Eltin. Viata lui de dinaintea acestui moment nu s-a aflat insa sub lumina reflectoarelor, iar trecutul presedintelui e presarat cu detalii surprinzatoare. Vladimir Vladimirovici…

- Politia rusa a intreprins joi seara perchezitii la sediile de campanie din Sankt Petersburg ale principalului opozant fata de Kremlin, Aleksei Navalnii, dupa ce in ultimele doua zile a desfasurat operatiuni similare la vreo zece sedii de campanie ale lui Navalnii pe teritoriul Rusiei, informeaza…

- Interesul Rusiei de a-si extinde colaborarea cu tarile din spatiul post-sovietic este determinat de interese pe termen lung. Politica Occidentului, care incearca sa izoleze Rusia, creand in jurul frontierelor acesteia un cordon "sanitar", este cea care face ca Moscova sa continue sa promoveze politica…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite cand au incercat sa desparta doi adolescenti care incepusera o lupta cu cutite, la o scoala din centrul Rusiei. Un profesor si un elev de 16 ani au fost grav raniti. Potrivit rapoartelorcitate de corespondentul BBC, unul dintre cei doi implicati in lupta era fost…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a caștigat admirația președintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa ultimul act al confruntarilor strategice intre Phenian și Statele Unite, respectiv, Coreea de Sud. Liderul de la Kremlin este de parere ca statul comunist și-a atins obiectivul de securitate.

- Un proiect votat de consilierii municipali din Washington, capitala Statelor Unite, prevede ca numele strazii pe care se afla Ambasada Federatiei Ruse sa fie redenumita. Astfel, incepand cu data de 27 februarie, portiunea de sosea din fata ambasadei va purta numele lui Boris Nemtov, nimeni…

- Un raport din Congresul Statelor Unite atesta faptul ca Rusia a incercat sa influenteze alegerile democratice din 19 state europene printre care si Romania. Documentul evidentiaza actiunile prompte ale statelor europene fata de propaganda ruseasca, in comparatie cu atitudinea pasiva pe care ar fi avut-o…

- Republica Ceha va decide, luna aceasta, daca il menține in funcție sau il inlocuiește pe președintele țarii, Milos Zeman, unul dintre cei mai vocali susținatori din Europa ai liderului de la Moscova, Vladimir Putin

- Fondul de campanie al lui Vladimir Putin, care este nominalizat pentru președinția rusa pentru al patrulea mandat, a atins pragul maxim admis prin lege – 400 de milioane de ruble (5,8 milioane de euro), a anunțat Comisia Electorala Centrala a Rusiei (CECR). Banii pentru fondul Putin au fost stransi…

- Patriarhul Chiril al Rusiei a indemnat cetatenii rusi sa voteze in scrutinul prezidential din luna martie, unde actualul presedinte Vladimir Putin este marele favorit, dupa ce Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, care insa nu va putea candida,a indemnat votantii sa boicoteze alegerile.…

- Fota remarca, intr-un interviu acordat Ziare.com , ca „se schimba ecuația est-vest in zona Marii Negre”, Estul nemainsemnand doar Rusia , ci și China. Mai mult, Romania este definita in studiile de specialitate ca „frontline state”, ceea ce inseamna ca, daca va incepe un razboi cu Rusia, acesta „va…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Candidatura lui Alexei Navalnii pentru alegerile prezidentiale din Rusia, de anul viitor, a fost respinsa, luni, de Comisia Electorala rusa, invocindu-se faptul ca opozantul lui Vladimir Putin are o condamnare la activ. Navalnii, care considera ca a fost condamnat intr-un dosar motivat politic, le-a…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a anuntat ca a strans suficiente semnaturi pentru a avea sansa de a candida impotriva actualului presedinte al Rusiei la alegerile din luna martie. Sustinatorii lui Navalnii s-au strans, duminica, in 20 de orase din Rusia, relateaza bbc.com.