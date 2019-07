Stiri pe aceeasi tema

- „Procurorul general interimar, torționarul din 7 aprilie 2009, Igor Popa, pune la cale o crima. Acum 40 de minute, acest individ, care era obligat sa ia o decizie cu privire la denunțul pe care l-am depus in privința uzurparii puterii in stat de catre Plahotniuc și alții, a decis sa cheme in biroul…

- Nicolae Moga, 67 de ani, propunerea PSD pentru Ministerul de Interne, este un politician cu state vechi in Constanta. Prima data a ajuns la butoanele judetului la scurt timp dupa caderea regimului comunist. Intre 1991 si 1993 a fost subprefectul judetului Constanta dupa ce, in prealabil, a facut parte…

- Noul șef al Poliției de Frontiera este, incepand cu 18 iulie, Rosian Vasiloi. Candidatura sa a fost aprobata de Guvern la propunerea ministrului de Interne, Andrei Nastase. ”Am acceptat aceasta funcție, pentru ca, așa cum spuneam in Piața Marii Adunari Naționale pe 1 iulie 2018, structura responsabila…

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, nu este interesat de soarta moldovenilor, dar se ocupa cu inclocuirea functiilor si preluarea schemelor de contrabanda. Asa vede presa din Romania situata din Republica Moldova. Articolbiz.

- „Ministrul de Interne a fost aseara la aeroportul Chișinau și a facut tot ce era posibil pentru a impiedica fuga criminalului care se face vinovat de uzurparea puterii in stat. Vom afla curand daca este deja plecat sau nu, dar trebuie sa ma credeți pe cuvant ca indiferent unde se afla cetațeanul Plahotniuc…

- Viceprim-ministrul Andrei Nastase a declarat ca vizita de ieri a lui Bogdan Aurescu, consilierul pe politica externa al președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a contribuit decisiv la decizia Partidului Democrat din Moldova (PDM) de a pleca pe cale pașnica de la guvernare.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunța ca s-a întâlnit cu ambasadorii acreditați la Chișinau, susținând ca a reiterat ca va colabora activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentara creata de ACUM și PSRM și ca depinde de partenerii externi cât de repede…

- Lidera PAS, Maia Sandu, va fi numita sambata, 8 iunie, in functia de prim-ministru al Republicii Moldova cu voturile deputatilor PSRM si ACUM. Presedintele PPDA, Andrei Nastase, ar urma sa detina functia de ministru de Interne in Guvernul Sandu.