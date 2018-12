Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May a amanat votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul care urma sa aiba loc marti in parlament, in contextul opozitiei puternice din partea unor alesi ai Partidului Conservator pe care il conduce, relateaza BBC si alte media britanice. BBC citează două sursă…

- "Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom institui un sistem de imigratie care pune capat, o data pentru totdeauna, liberei circulatii" a cetatenilor europeni in Regatul Unit, a declarat May intr-un comunicat in care precizeaza ca acesta va fi un sistem "bazat pe competentele lucratorilor, si nu pe originea…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati eliminand libera circulatie a cetatenilor europeni. "Cand vom parasi Uniunea Europeana, vom…

- Boris Johnson, fost ministru britanic de Externe și un potențial rival al Theresei May, le-a spus unor membri de rang inalt din Partidului Conservator ca ar amana procedura de Brexit cu cel puțin șase luni in cazul in care ar ajunge premier, relateaza publicația The Sun, citata de agenția Reuters și…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a crescut presiunea asupra Theresei May, respingand planul guvernului britanic si avertizand ca se va ajunge la o criza in discutiile pe tema Brexit daca ea nu va prezenta o solutie pentru frontiera irlandeza pana in octombrie - termen limita pe care premierul…

- Parlamentarii, care fac parte din European Research Group (Grupul de Cercetare Europeana - ERG), un grup anti-UE din Partidul Conservator, s-au intalnit marti noapte si au discutat deschis despre viitorul premierului May ca lider, a spus o sursa anonima citata de BBC. Unii dintre participantii…

- Un grup de aproximativ 50 de parlamentari ai Partidului Conservator condus de premierul Theresa May care se opun propunerilor sale pentru un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana s-au intalnit pentru a discuta cum si cand ar putea sa forteze plecarea ei din functie, a relatat miercuri BBC, potrivit…

