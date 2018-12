Presa de la Phenian afirmă că dezarmarea nucleară include de fapt eliminarea ameninţării nucleare Comentariile de joi, publicate de agentia de stat KCNA reprezinta cea mai clara explicatie privind felul in care Phenianul vede procesul dezarmarii nucleare.



„Cand ne referim la peninsula coreeana, termenul cuprinde zona Coreei de Nord plus teritoriile sud-coreene in care SUA au arme nucleare”, se arata in editorial. „Cand facem referire la dezarmarea peninsulei coreene, ar trebui sa includa si eliminarea tuturor factorilor de amenintare nucleara nu doar din Nord si Sud ci si din toate zonele vecine”, este adaugat in text, potrivit news.ro. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

