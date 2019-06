Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Marcello Lippi revine la conducerea nationalei Chinei, la patru luni de la despartirea de reprezentativa chineza, a anuntat federatia de la Beijing, potrivit presei internationale.“Antrenorul italian Marcello Lippi a devenit antrenorul principal al echipei nationale masculine a…

- Politia italiana a confiscat peste 1600 de masini folosite de un grup de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si alte tari europene. Au fost arestate 8 persoane in peninsula, iar in Spania si Marea Britanie au fost retinute mai multe persoane pe baza unor mandate europene.

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…

- Spiritele s-au incins in Parlamentul din Hong Kong. Mai mulți deputați au fost raniți intr-o incaierare care a avut loc sambata intre parlamentari pro-democrație și cei loiali Beijingului. Motivul scandalului: un proiect de lege privind extradarea care ar extinde puterile Beijingului asupra fostei colonii…

- Sindicate ale grefierilor organizeaza, vineri, un miting in fata Guvernului, pentru a atrage atentia asupra volumului foarte mare de munca, precum si asupra lipsei unei salarizari unitare, dar si a personalului. Organizatorii spun ca sunt asteptati peste 1.500 de...

- Peste 700.000 de persoane au semnat o petitie pe website-ul parlamentului britanic in care solicita guvernului de la Londra sa revoce notificarea oficiala privind intentia de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite joi Reuters prluata de Agerpres ''Guvernul a sustinut constant…

- Adunarea Nationala Populara a Chinei (parlamentul) a adoptat ieri, in forma definitiva, o lege destinata sa garanteze un tratament echitabil pentru investitorii straini, o masura considerata drept un raspuns la presiunile comerciale ale SUA, transmite AFP, preluata de Agerpres. Textul a fost aprobat…