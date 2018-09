Sefii diplomatiilor din Bulgaria, Grecia, Romania si Croatia s-au intalnit la New York, in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii generale a ONU, potrivit Novini. Seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, a precizat ca Romania va continua ceea ce Bulgaria a inceput cu succes in cadrul presedintiei sale la UE, iar ministrul grec de externe, Nikos Kodzias, a propus tuturor sa viziteze impreuna Skopje si Tirana pentru a arata sprijinul politic pentru aceste state, citeaza Rador.