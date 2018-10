Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Brazilia sunt cele doua mari absente din lupta pentru medalii la Campionatul Mondial de volei feminin din Japonia, dupa ce in ultima faza, Final Six, s-au calificat Japonia, Italia, Serbia, respectiv China, SUA si Olanda. Primele doua clasate din cele doua grupe de la Nagoya vor juca in semifinale.…

- "Am primit de la premierul Borisov informatii interesante si de actualitate cu privire la asasinarea brutala a Viktoriei Marinova. Impartasesc pe deplin dezamagirea premierului. El s-a simtit ca si cum Bulgaria ar fi tradata in presa, ca s-au tras foarte grabit concluzii privind circumstantele legate…

- China a interzis importurile de porci, mistreti si produse care contin carnea acestora din Belgia si Japonia, din cauza epidemiilor de pesta porcina, a anuntat marti Administratia generala a vamilor, transmite Reuters, conform news.ro.Masura survine unei decizii similare aplicata luni importurilor…

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…

- Reprezentanții Rusiei și Chinei au cerut o relaxare a sancțiunilor internaționale impotriva Coreei de Nord, susținand ca acest lucru ar „stimula” Phenianul sa inceapa dezarmarea nucleara. Propunerile au fost prezentate in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la problema…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie. In replica, Administratia de la Beijing a respins "aceste acuzatii lipsite…

- Romanii pierd mai mult de un an și jumatate de viața sanatoasa din cauza poluarii aerului, dupa cum arata un raport al Organizației Mondiale a Sanatații. Țara noastra este pe locul al treilea in Uniune, la acest capitol, și langa China la nivel mondial. Cele mai mari surse de poluare raman: traficul,…

- Autoritatile chineze au blocat imaginea ursuletului pe retelele de social media inca de anul trecut, cand acesta a devenit simbol al disidentei politice, scrie bbc.com. Primele comparatii intre presedintele Chinei si Winnie de Plus au aparut in 2013. Sursa: Mediafax Adauga Comentarii Adauga…