- Autoritațile din Bulgaria sunt in alerta, dupa ce o jurnalista de investigație a fost gasita moarta in orașul Ruse. Victoria Marinova lucra la o televiziune locala unde avea o emisiune in care a fost dezbatut subiectul coruptiei si al fraudei cu fonduri europene. Potrivit unor surse din poliție, asasinatul…

- Jurnalista bulgara de investigatii Victoria Marinova, directoare si prezentatoare a televiziunii regionale TVN, a fost asasinata 'intr-un mod deosebit de violent' sambata, in orasul Ruse, transmite agentiile...

- Politistii bulgari il cauta pe asasinul unei tinere jurnaliste, care a fost gasita moarta in orasul Ruse. Victoria Marinova lucra la o televiziune locala unde avea o emisiune in care a fost dezbatut subiectul coruptiei si al fraudei cu fonduri europene.

- Investigația poliției din Bulgaria in cazul jurnalistei de investigații Victoria Marinova care fost ucisa in localitatea bulgara Ruse, in noaptea de sambata, continua. Jurnalista de 30 de ani a fost gasita fara suflare intr-o zona greu accesibila, in niște tufișuri, langa Dunare. Anchetatorii spun…

- Ministrul bulgar de Interne, Mladen Marinov, sustine ca nu exista indicii ca uciderea jurnalistei de investigatii Victoria Marinova ar avea legatura cu anchetele ei privind coruptia, relateaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax. Jurnalista, in varsta de 30 de ani, a ...

- Ministrul bulgar de Interne, Mladen Marinov, susține ca nu exista indicii ca uciderea jurnalistei de investigații Victoria Marinova ar avea legatura cu anchetele ei privind corupția, relateaza cotidianul The Guardian. Directoare și prezentatoare la postul regional TVN din Ruse, ultimul reportaj…

- Victoria Marinova, prezentatoare TV si director administrativ la postul regional TVN, a fost violata si ucisa, cadavrul sau fiind gasit aproape de malul Dunarii, la Ruse, a anuntat politia bulgara, potrivit balkaninsight.com. Marinova, care avea 30...

- Victoria Marinova, directoarea si prezentatoare a postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisa cu brutalitatea in noaptea de sambata spre duminica, fiind al treilea jurnalist asasinat in Uniunea Europeana in mai putin de un an, informeaza Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP),…