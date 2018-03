Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a fost confirmat masiv la conducerea Rusiei, duminica, 18 martie. Reinnoirea mandatului sau ii face fericiti pe unii dintre vecinii occidentali ai Federatiei. Iata o mica selectie a comentariilor publicate in presa, potrivit Rador.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut apel marti la presedintele rus Vladimir Putin sa ''restabileasca'' o cooperare pentru ''securitatea continentului'' european, intr-o scrisoare de felicitare cu ocazia realegerii liderului de la Kremlin pentru…

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters. Data, propusa de Parlamentul European (PE), urmeaza sa fie supusa unor aprobari finale, insa este putin probabil sa fie schimbata. Ea cadea pe 9 iunie,…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti ca a venit vremea sa se treaca de la ”discursuri” despre Brexit la traducerea lor in texte juridice in vederea organizarii concrete a retragerii Regatului Unit si a viitoarei sale relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP…

- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a aparat joi legile pentru reformarea sistemului de justitie si a avertizat Bruxellesul privind critica puternica venita de la UE fata de reforme, spunand ca ar putea avea un efect nedorit, scrie Reuters.Morawiecki s-a intalnit cu presedintele Comisiei…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Uniunea Europeana a facut apel miercuri la Bosnia sa-si modifice legislatia privind lupta impotriva criminalitatii organizate si a coruptiei si s-o alinieze la standardele internationale, avertizand ca nerespectarea acestor cerinte va afecta progresele tarii pe calea catre aderarea la UE, relateaza…

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, intr-un mesaj adresat Adunarii Federale, face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii. In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- ''Noi toti am incercat sa demonstram ca putem fi elevi excelenti care garanteaza statul de drept, concurenta si dezvoltarea economica si ca meritam sa facem parte din UE'', a afirmat Borisov, referindu-se la Macedonia, Serbia, Albania, Muntenegru, Bosnia si Kosovo.El s-a exprimat la Londra…

- Aderarea Statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana este posibila in 2025, a declarat, duminica, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Reducerea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale, avertizeaza Germania si Franta, care semnaleaza ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC, citat de News.ro . De cealalta parte, mai…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa care au sustinut o conferinta de presa comuna, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Premierul Viorica Dancila a avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, iar la final au ieșit intr-o conferința de presa comuna, la care a participat și comisiarul european, Corina Crețu. Citește și: Jean Claude Juncker face mișto, cu Viorica Dancila de fața:Nu…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va avea, miercuri dupa-amiaza, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Ulterior, cei doi demnitari vor sustine o conferinta de presa comuna.

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- Serviciul de spionaj din fosta Cehoslovacie ar fi incercat in anii '80 sa-l racoleze pe actualul lider al laburistilor britanici, Jeremy Corbyn, potrivit cotidianului The Times. Misiunea avea ca scop descoperirea unor informații vitale cu privire la serviciile britanice.

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Viorica Dancila se va afla marti si miercuri la Bruxelles, potrivit programului anuntat pe pagina Guvernului. Astazi, de la ora 14.15 ora Bruxellesului, premierul roman se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, iar de la ora 15.00 ora Bruxellesului, va avea o intrevedere…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP, potrivit Agerpres. Cu această ocazie,…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Trimisul special al AGEPRES, Ionut Mares, transmite: Anul 2025 pentru eventuala aderare a Serbiei si Muntenegrului la Uniunea Europeana este o data orientativa, nu un orizont clar, a declarat marti, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker,…

- Nu luati in serios amenintarile sustinatorilor Brexitului la adresa Theresei May. Bernard Jenkin a avertizat-o pe dna premier ca este necesar un "Brexit curat". Un fost ministru al cabinetului, John Wittingdale, a declarat ca viitorul dnei May depinde in parte de acordul convenit de ea pe tema Brexitului.…

- Cursa pentru succesiunea lui Jean-Claude Juncker in fruntea Comisiei Europene s-a lansat deja in culise. Dar cele 28 de tari membre ale UE sunt inca departe de a fi de acord asupra regulilor jocului, scrie ziarul belgian Le Vif , preluat de Rador. Printre numele vehiculate se numara Michel Barnier,…

- Testele vor ingloba compozitia unui cos comun de produse, care sunt comercializate in majoritatea statelor membre si vor include testari chimice si senzoriale. Obiectivul este ca primele rezultate sa fie prezentate pana la sfarsitul acestui an, se arata in comunicatul Comisiei Europene. La teste…

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- Este necesar ca raportul confidential privind impactul economic al Brexitului sa fie facut public, astfel incat toata lumea sa-si poata face o idee, pledeaza cotidianul "The Times" in editia din 31 ianuarie. Scuzele false ale guvernului nu mai sunt credibile. "Alegatorii au dreptul sa stie ce se face…

- Klaus Iohannis, primit de președintele CE, Jean Claude Juncker Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a reafirmat, la Bruxelles, angajamentul ferm al României de a contribui la consolidarea proiectului european si atasamentul tarii noastre la principiile si valorile pe care se…

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Uniunea Europeana nu se afla in razboi cu Polonia, nu doreste sa ii impuna sanctiuni "cu orice pret", iar articolul 7 din Tratatul UE nu este este dedicat acestui lucru, a declarat, miercuri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker:…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca spera ca Marea Britanie sa se intoarca in Uniunea Europeana dupa ce aceasta va parasi Blocul comunitar, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters si cotidianul The Guardian.

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- Eurodeputatul Daniel Buda cere interventia sefului Comisiei Europene in cazul incidentului de la Ambasada Romaniei din Budapesta Gestul extremiștilor maghiari trebuie sa genereze reacții urgente de la nivel european. Ii solicit președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia o poziție…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…