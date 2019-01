Stiri pe aceeasi tema

- Inca din timpul campaniei electorale devenea clar ca Liviu Dragnea duce PSD spre un gen de guvernare cu elemente radicale. Fara sa o numeasca, practic PSD propunea o terapie de soc in aproape toate domeniile. Iesea cel mai mult in evidenta cresterea salariilor si pensiilor. De fapt asta reprezenta si…

- Premierul Viorica Dancila a povestit joi, la Parlament, ca a avut in aceasta saptamana o discuție la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, caruia i-a spus ca Romania se așteapta la ridicarea MCV-ului care „nu iși are locul” și care este „discriminatoriu”.„Da, am…

- "Acum, sa va dau un raspuns pe care chiar as vrea sa-l luati doar in limita raspunsului. Sa nu va imaginati ca un astfel de act de clementa si-l doresc doar unii", a afirmat Tudorel Toader, marti, la Bruxelles. Ministrul Justitiei a apreciat ca in Romania "justitia incepe sa se aseze in matca…

- Bulgaria va intra in Schengen la 1 ianuarie 2019, scrie presa de la Sofia, care citeaza o declarație in acest sens a lui Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European pentru presedintia Comisiei Europene.Manfred Weber a facut aceasta declarație la o intalnire avuta, la Bruxelles, cu…

- CE: Nu sunt ingrijorari pentru presedintia Romaniei La nivelul Comisiei Europene nu exista îngrijorari legate de preluarea de catre România a mandatului de sase luni în fruntea Consiliului Uniunii Europene. Precizarile au fost facute astazi de purtatorul de cuvânt al Comisiei…

- In timp ce in Romania discursul antieuropean crește pe fondul unor stimulente rusești, dar și din cauza relațiilor guvernamentale București - Bruxelles, din ce in ce mai turbulente, apar informații și mai...

- Ambasadorul Danemarcei la București, Soren Jensen, susține ca Romania are șansa sa treaca de la „rațușca cea urata”, la „lebada cea mare și frumoasa”, considerand ca este un stat cu potențial. Diplomatul s-a referit si la ingrijorarile UE referitoare la sistemul judiciar din Romania, mentionand ca…

- Manfred Weber a fost desemnat candidatul Partidului Popular European la șefia Comisiei Europene, in cadrul Congresului PPE desfasurat la Helsinki. In prima declaratie oficiala cu ocazia evenimentului, imediat dupa validarea sa, desi fusese intrebat despre situatia din Ungaria, Weber a preferat sa…