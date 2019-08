Presa acuză Frontex că tolerează maltratarea migranţilor Mai multe organizatii media acuza Frontex, agentia de protectie a frontierelor Uniunii Europene, ca a tolerat maltratarea unor migranti de catre functionari locali si ca a incalcat direct drepturile omului in cazuri de expulzare, informeaza AFP. O ancheta comuna a site-ului de anchete Correctiv, a cotidianului britanic Guardian si al retelei germane ARD, care va difuza propriul reportaj marti, acuza Frontex ca a permis politistilor de frontiera bulgari, ungari si greci sa urmareasca solicitantii de azi cu caini, sa ii brutalizeze si sa foloseasca impotriva lor spray-uri iritante. Cele trei organizatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

