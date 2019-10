Stiri pe aceeasi tema

- Un preot de numai 40 de ani, tata a cinci copii cu al șaselea pe drum a decis sa-și incheie socotelile cu viața. Tragedia s-a petrecut in cursul zilei de duminica in apropiere de Huedin, acolo unde barbatul și-a pus ștreangul de gat. Nu a lasat niciun bilet de adio ca sa-și explice gestul. Theodor…

- Preotul clujean care a slujit intr-o biserica din Huedin, Theodor Sava, a decis sa-și puna capat zilelor, duminica dupa-masa. Alcoolul și un posibil divorț ar fi contribuit la decizia finala a parintelui de a se sinucide. Deși era tatal a cinci copii nascuți și unul nenascut, omul Domnului și-a pus…

- Un sfarșit de saptamana cu evenimente pentru intreaga familie se pregatește la Iulius Mall Suceava. Iubitorii de obiecte handmade pot alege piese aparte de la un targ tematic, in timp ce prichindeii au verde la distracție, in cadrul atelierelor de creație. De vineri pana duminica inclusiv, in perioada…

- Parlamentul Indoneziei a hotarât modificarea vârstei minime legale la care femeile se pot casatori, crescând-o la 19 ani, în încercarea de a reduce numarul cazurilor de casatorie cu copii, scrie The Hill. Revizuirea legislației privind casatoria a primit susținere unanima,…

- Robotica, inteligența artificiala și imprimarea 3D sunt doar cateva dintre domeniile pe care elevii le considera de viitor și despre care vor sa invețe cat mai mult. Unii au șansa in școli dotate cu tehnologii performante și ai caror profesori sunt deschiși spre nou.

- Psihologul Diana Ioanes, a precizat, vineri, pentru MEFIAFAX, dupa ce trei elevi, cu varste de 8, 9 si 10 ani au distrus o scoala din Clejani, ca la baza comiterii acestui gest stau mai multe ipoteze. "O prima explicatie ar putea fi ca acesti copii ar avea un profil de viitor psihopat. Adica atunci…

- A inceput școala in Romania. De cateva zile. Sub semnul scaderii dramatice a numarului de elevi, comparativ cu anii '90 (de la peste 4 milioane, atunci, la mult mai puțin de 3 milioane acum!), cu un ministru intermar și, din nou cu lipsuri, cu școli neaturorizate sanitarși cu toalete in curte și cu…