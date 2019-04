Preotul pe patul de moarte Un preot statea langa un om pe patul de moarte: – Striga acum cu putere ca te lepezi de Satana, sa se stie ca nu ti-e frica! Nici-un raspuns. – Striga fiule, cu toata forta! Liniste… – De ce nu strigi ca te lepezi de Diavol?! – Pana nu aflu in ce directie ma duc, nu vreau sa supar pe nimeni! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Scriitorul si filosoful Mihai Sora, in varsta de 102 ani, a publicat un mesaj pe Facebook adresat celor care-i ureaza „moarte rapida" si care i se adreseaza cu apelativul „Bai, Tutankhamon!", prevenindu-i ca blestemul faraonului nu este o legenda.

