Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Vasile Jalba, arestat preventiv in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, a fost oprit de la slujire, se arata intr-un comunicat transmis sambata de Biroul de presa al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos. „In legatura cu presupusa implicare a preotului Vasile Jalba de la parohia…

- Ofiteri din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au pus in executare doua mandate de aducere din cele 43 dispuse de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati in dosarul penal de frauda informatica si fals material…

- Magistratii Judecatoriei Galati au emis, vineri seara, mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele a cinci persoane dintre cele sase retinute de procurori in dosarul privind fraudarea sistemului de asigurari de sanatate, au anuntat sambata reprezentanti ai Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Una dintre cele sase persoane retinute de catre procurorii parchetului de pe langa Judecatoria Galati, intr-un dosar de frauda a sistemului de asigurari, cu un prejudiciu in valoare de 1.140.000 lei este chiar preot in Tecuci. Acesta ar fi chiar administratorul uneia dintre cele trei firme care au decontat…

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute si vor fi prezentate vineri instantei cu propunere de arestare preventiva in urma perchezitiilor derulate joi in cadrul unui dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei,…

- Sase persoane, intre care un preot si un director al Spitalului din Tecuci, au fost retinute, vineri, pentru 24 de ore, in cazul fraudarii fondurilor de asigurari de sanatate de la Galati. Alte 15 persoane au fost plasate sub control judiciar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sase persoane, intre care un preot, au fost retinute vineri de procurori, in urma perchezitiilor derulate in ziua anterioara, intr-un dosar privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, Claudia Marcu. ‘S-a luat…

- Un preot și alte cinci persoane au fost retinuți si vor fi prezentați vineri instantei cu propunere de arestare preventiva, in urma perchezitiilor de joi in judetul Galati in dosarul penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. „S-a…

- MAI supune dezbaterii un proiect de completare a ordinului privind asigurarea despagubirilor de viata si sanatate ale politistilor, prin care agentii raniti sa poata primi asistenta medicala gratuita si in spitalele private, nu doar in cele de stat, asa cum prevede legislatia actuala. …

- Polițiștii din Galati au facut, joi, 67 de perchezitii si au adus la audieri 43 de persoane, intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate. Prejudiciul creat se ridica la aproximativ 1.400.000 lei. „In aceasta dimineața, 120 de polițiști galațeni, sub coordonarea unui procuror…

- In prezent, accesul la asistenta medicala, tratament si masuri de recuperare medicala in tara este limitat, prin dispozitiile art.6 alin.(1) din OMAI nr.24/2009, la unitatile sanitare ale Ministerului Sanatatii, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitara proprie, ale ministerelor/institutiilor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii un proiect ce prevede posibilitatea ca ministrul de Interne sa poata aproba, prin ordin, în cazuri individuale, plata sau decontarea cheltuielilor cu asistenta medicala, tratamentul si masurile de recuperare medicala în cazul politistilor…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii un proiect ce prevede posibilitatea ca ministrul de Interne sa poata aproba, prin ordin, in cazuri individuale, plata sau decontarea cheltuielilor cu asistenta medicala, tratamentul si masurile de recuperare medicala in cazul politistilor raniti,…

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri. Potrivit unui comunicat al IPJ Galati,…

- Potrivit raportului prezentat in ultima sedinta a Colegiului Prefectural, in cursul anului 2017, inspectorii ITM Dambovita au avut de finalizat cinci cercetari de evenimente, constand in accidente de munca grave care au avut loc in anul 2016. In acelasi timp au fost efectuate 16 cercetari de evenimente,…

- În cursul zilei de ieri poliiti din cadrul Biroului Inestigaii Criminale lau depistat pe un brbat în vârst de 38 de ani din Brila bnuit c la data de 17 noiembrie 2017 pe fondul unor neînelegeri i discuii avute cu un brilean iar fi distrus acestuia prin aplicarea unei vopsele caro...

- Un barbat din Alba Iulia suspectat de furturi din doua spitale a fost reținut de polițiștii clujeni. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Biroul pentru Centrul Universitar, au reținut pentru 24 de ore…

- SOLICITARE…Femeile insarcinate cer decontarea completa a investigatiilor medicale care sunt necesare pe toata perioada graviditatii. Acestea au formulat o petitie on-line care a strans in doar cateva zile peste 1000 de semnaturi, iar printre utilizatorii care sustin aceasta solicitare se numara si multe…

- Furturi cercetate de polițiști La data de 12 ianuarie a.c., ora 19.10, polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca faptul ca o persoana ar fi sustras produse de pe raftul unui magazin din localitate. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurențiu Mihai, a prezentat, miercuri, ministrului sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri pentru reducerea birocrației si imbunatațirea activitatii din sistemului asigurarilor sociale de sanatate, printre care, creșterea numarului…

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 23 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat mai multe produse alimentare dintr-un supermarket din oraș. Prejudiciul a fost recuperat.

- In urma activitaților desfașurate, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au depistat un ploieștean banuit de complicitate la infracțiunile de evaziune fiscala și spalarea banilor și l-au condus la sediul Poliției pentru audieri. Din cercetari…

- Cercetat pentru furt in scop de folosinta si conducere fara permis. Un minor din Sebes ce ar fi furat masina familiei si a condus-o pe drumurile publice, este cercetat de politistii din Sebes. La data de 7 ianuarie a.c., in jurul orei 08.00, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de un barbat de…

- Un minor de 16 ani, din Alba Iulia, a fost depistat de politistii din Alba Iulia in timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Horea din municipiu. Noaptea trecuta, acesta ar fi sustras autoturismul familiei, lasat de tatal sau neasigurat si cu cheile in contact. In noaptea de 4/5 ianuarie 2018, in jurul…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, este cercetat de DNA intr-un nou dosar penal. Procurorii l-au pus sub acuzare pe fostul președinte al ANAF pentru luare de mita. Pentru fostul sef al Fiscului este al 4-lea dosar.

- Un tanar de 27 de ani din Șona, este cercetat de polițiști dupa ce a furat de la vecini un proiector cu laser pentru exterior, cumparat pentru a lumina casa in perioada sarbatorilor de iarna. Un cititor al ziarului Unirea, ediția online, a scris pe adresa redacției, ca un ”hoț din localitatea Șona”,…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si ai Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane si procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 5 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, specializata in savarsirea infractiunii…

- La data de 17.12.2017, in jurul orei 02:44, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 2 Politie, au depistat in flagrant pe raza de competența un tanar de 23 ani, din comuna Cojocna, județul Cluj, care a sustras din doua autoutilitare, parcate in spatele unui imobil, doua cutii…

- La data de 13 decembrie a.c., politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce desfașurau activitati de supraveghere si control al traficului rutier pe raza comunei Unirea, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din judetul Cluj. In urma verificarilor efectuate,…

- Politistii din cadrul IPJ Maramures cerceteaza un caz de furt "original" din masina prin legarea unor flacoane de plastic in partea din fata a caroseriei, astfel incat atunci cand soferul coboara pentru a le inlatura, urmaritorii, aflati in spatele sau, ii fura lucrurile lasate in autoturism, a declarat…

- Fostul ministru delegat pentru Invațamantul Superior Mihnea Costoiu este audiat la DNA. In urma cu cateva saptamani, acesta a fost pus sub invinuire de procurorii DNA in dosarul lui Dinu Pescariu, relateaza Antena 3. Costoiu si fostul tenismen Dinu Pescariu au fost plasati sub control judiciar…

- Cercetatorii de la Oxford au testat un fragment de os care se presupune ca ar aparține Sfantului Nicolae. In urma cercetarilor, oamenii de știința au confirmat vechimea relicvei iar acum se dorește și testarea moaștelor Sfantului care se afla in Veneția și Bari. Unul dintre cei mai indragiți Sfinți,…

- Ieri, 4 decembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au identificat pe un tanar de 23 de ani, din Cugir, ca persoana banuita de comiterea unui furt in legatura cu care politia a fost sesizata in dupa amiaza aceleiasi zile. Se pare ca, la data de 3 decembrie…

- Politistii din Cugir l-au identificat pe un tanar din Cugir ca persoana banuita de comiterea unui furt de la clientul unui local public din oras. Prejudiciul, in valoare de 1.020 de lei a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 04 decembrie a.c., politistii de investigatii criminale din…

- In urma cercetarilor efectuate intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt, fapta inregistrata inițial cu autor necunoscut, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat, luni, un tanar de 22 ani, din Bistrița, banuit de comiterea faptei. Potrivit IPJ BN, tanarul este…

- Preotul a constantat ca a fost jefuit dupa cateva ore. Acesta spune ca hotul ar fi actionat la pont deoarece sotia lui spune ca a fost urmarita de un autoturism, iar la alte doua zile diferenta masina respectiva a fost vazuta parcata langa cimitir, acolo unde se afla si casa parohiala. Doua…

- Episcopul Hușilor, PS Ignatie, a acordat, la o luna de la investirea in funcție, un interviu AGERPRES, in care vorbește despre proiectele sale - in special in domeniul social și de atragere a tinerilor catre Biserica, dar și despre situația Bisericii Ortodoxe Romane in general, in contextul in care,…

- Ieri, 23 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției orasului Teius l-au identificat pe S.D., un barbat de 55 de ani, din Teius, ca fiind persoana banuita de furtul unor bunuri de uz gospodaresc, din incinta curtii unui imobil din aceeasi localitate. Prejudiciul, in valoare…

- Ieri, 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au identificat pe D.I., un barbat de 52 de ani, din comuna Garbova, judetul Alba ca persoana banuita de furtul unui ferastrau mecanic, din incinta unui imobil din aceeasi localitate. Prejudiciul a fost…

- Preotul reținut dupa ce, aflat la volan sub influența alcoolului, a lovit mortal un barbat și a fugit de la locul faptei a fost suspendat din funcție pe toata perioada desfașurarii cercetarilor de catre autoritațile in drept, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de biroul de presa al…

- Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este din nou functionala dupa ce marti dimineața, de la ora 7.00, a picat din cauza unor probleme tehnice. Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale…

- UPDATE ora 10:00 – Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este funcționala, fiind remediate problemele tehnice aparute marți dimineața, potrivit site-ului CNAS. Sistemul informatic al CNAS devenise indisponibil marți dimineața, incepand cu ora 7,00, din cauza unor probleme tehnice. Pana la…

- Cardul de sanatate este blocat, marti dimineata, din cauza unor probleme tehnice ale sistemului informatic, iar pana la remedierea problemelor, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda in regim off-line, potrivit unui anunt al Casei Nationala de Asigurari de Sanatate, citat…

- Conform Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sistemul nu functioneaza marti, de la ora 7.00. „Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila datorita unor probleme tehnice”, explica CNAS. Reprezentantii medicilor de familie sustin ca nici luni si nici saptamana…

- Astazi, 07.11.2017, incepand cu ora 07:00, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila din cauza unor probleme tehnice, informeaza CNAS. Pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda se elibereaza in regim…

- Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate este indisponibila de astazi dimineata, de la ora 7,00, din cauza unor probleme tehnice. Potrivit unui comunicat de presa al CNAS, pana la remedierea problemelor tehnice aparute, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale se acorda/…