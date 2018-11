Stiri pe aceeasi tema

- Preotul care s-a urcat baut la volan, a accidentat mortal o femeie și a ranit o alta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Parintele George Ionuț Apetrei din Mitocu Dragomirnei a fugit de la locul accidentului, fiind ridicat de acasa de polițiști. Slujitorul Domnului a fost depistat cu o alcoolemie…

- Preotul care s-a urcat baut la volan și a accidentat mortal o femeie, ranind-o și pe o a doua, a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile de catre judecatori. Aceștia au admis propunerea facuta de procurori, fapt previzibil avand in vedere șirul de infracțiuni comise de preot și ...

- Accidentul s-a petrecut miercuri la pranz, martorii spunand ca in urma impactului puternic femeia a fost proiectata prin aer cateva zeci de metri. Aceasta a suferit leziuni foarte grave, fiind gasita de echipajul ambulantei in stare de inconstienta. Ulterior, in ciuda eforturilor medicilor, femeie…

- Tragedia a avut loc in localitatea Mitocu Dragomirnei din Suceava. Cele doua femei mergeau pe marginea drumului cand au fost lovite in plin de mașina condusa de preot. O prietena de-ale celor doua a reușit in ultimul moment sa se fereasca din calea autoturismului. Dupa accident, preotul și-a continuat…

- Un preot care s-a urcat la volan in stare de ebrietate a provocat o nenorocire marti seara, intrand cu autoutilitara Volkswagen LT pe care o conducea in doua femei care se deplasau pe marginea drumului. Una dintre victime a murit. Mai mult, dupa impact, preotul a parasit locul faptei, fiind identificat…

- Un preot care s-a urcat la volan beat a provocat o nenorocire marti seara, in Suceava. Ametit bine de aburii alcoolului, George Ionut Apetrei a scapat masina de sub control si a intrat in plin doua femei care mergeau pe margine unui drum din Mitocu Dragomirnei. Dupa impactul devastator, preotul a fugit…

- In noaptea de 30/31 octombrie 2018, in jurul orei 03.00, politistii Secție 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe raza localitatii Lunca Tarnavei. In urma cercetarilor efectuate, politistii au constatat ca un tanar, in varsta…

- Un baiat de 14 ani a murit, duminica, dupa ce a fost lovit de o mașina în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, în comuna Stoina, din județul Gorj. Polițiștii fac cercetari pentru ucidere din culpa. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, accidentul…