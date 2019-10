Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr.Nicolae Rusdea” Baia Mare au participat joi, 19 septembrie, la o actiune de donare de sange. Prin acest gen, angajatii spitalului au dorit sa contribuie la salvarea unor vieti. “Motivatia care a stat la baza acestui gest a fost aceea de a contribui…

- Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, circa 30 de preoti din Protopopiatul Baia Mare au donat marti, 17 septembrie 2019, sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare, director bilog principal Daniela Veber, la chemarea Parintelui Protopop de…

- 25 de polițiști din Beclean și secțiile arondate s-au alaturat campaniei inițiate de Centrul de Transfuzii Sanguine Bistrița și au donat astazi sange. Conștienți fiind de nevoia de sange existenta in fiecare zi in unitațile medicale din Romania, donarea de sange a fost mereu incurajata și in repetate…

- Aceștia s-au prezentat miercuri dimineața la Centrul de Transfuzii Sanguine și au donat sange. „In urma apelurilor personalului de la Centrul de Transfuzie, polițiștii au luat hotararea sa doneze sange, beneficiarii acestui gest fiind, de foarte multe ori, victimele accidentelor rutiere. Este un gest…

- Sambata, 24 august, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Satmarului tarnosește biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din filia Prilog Vii, Protopopiatul Oaș. Duminica, 25 august, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului…

- Reprezentanți ai Direcției de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara lanseaza campania “Stop fumat, start donat – Salveaza vieți!”, care se va desfașura in perioada 12 – 16 august, intre orele 8 – 13, la Centrul de Transfuzie Sanguina Timișoara, pe strada Martir Ciopec nr.1. Daca vreți…

- Actiunea caritabila organizata de preotii din Protopopiatul Chioar. Alaturi de Ciprian Coza, secretarul protopopiatului, preotii s-au deplasat la Centrul de Transfuzie Sanguina din Baia Mare pentru a dona sange. Sangele este o sursa importanta, atat pentru tratamentele planificate cat si pentru interventiile…

- Preoții din Protopopiatul Chioar alaturi de parintele secretar Coza Ciprian au inițiat o acțiune de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș joi, 18 iulie, cu binecuvantarea Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului. Parinții au fost intampinați de Daniela…