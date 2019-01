Preoti si biserici la sat: Parohia Mireasa, judetul Constanta (galerie foto) Situat la 45 de km de orasul Constanta, satul Mireasa, comuna Targusor, se invecineaza la nord cu comuna Pantelimon, la sud cu satul Dorobantu, la vest cu satul Galbiori, iar la est cu comuna Targusor. Potrivit unei monografii a cumunei Targusor, relieful satului Mireasa este specific podisului dobrogean, cu dealuri de calcar. Tinutul deosebit de pitoresc, bogat in monumente naturale si arheologice, este strabatut de valea paraului Casimcea, marginita de dealuri cu forme ciudate si pesteri adanc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au organizat o actiune umanitara pentru ajutorarea copiilor care invata la scoala din satul Valcelele, judetul Constanta, informeaza pagina de Facebook a Garzii de Coasta.Fiind in anul sarbatoririi a 100 de ani de la Marea Unire, iar principala dimensiune…

- Trei autoturisme au fost implicate marti seara intr un carambol in localitatea Dorobantu, judetul Constanta. Este vorba despre o masina marca Passat inmatriculata in Ilfov, un Audi inmatriculat in Iasi si o autoutilitara.Potrivit SAJ Constanta o victima, barbat, in varsta de 25 ani, prezinta traumatism…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa din localitatea Somova.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca incendiul se manifesta in zona podului.Se intervine cu doua autospeciale…

- Raluca Vasiloae purtator de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, un incediu a izbucnit la un depozit de mase plastice, a avut loc in Ploiesti, pe str. Mimiului.Ard mase plastice si utilaje in interiorul unei hale si in afara acesteia, aproximativ 300 mp.Se intervine la fata…

- Potrivit ISU Constanta, un incendiu la trei sire de paie are loc in localitatea Ciocarlia, in spatele fostului C.A.P.La aceasta ora, intervin doua autospeciale de stingere de la Detasamentul Medgidia pentru lichidarea incendiului.Sunt afectati aproximativ 3000 de baloti. Sursa foto: ISU Constanta ...

- Vineri, 2 noiembrie 2018, la Scoala Gimnaziala nr. 1 Targusor, judetul Constanta s a desfasurat a II a editie a Targului de toamna.Potrivit profesorului Petre Petruta, consilierul de imagine al unitatii de invatamant, implicarea, seriozitatea si dorinta de a face ceva frumos si util a unit elevi, parinti,…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Lipnita, judetul Constanta.Concursul se va desfasura la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici astfel: proba scrisa in data de 23 noiembrie…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN 24 Barlad Vaslui, la intersectie cu DJ 245D, in afara localitatii Gara Banca, judetul Vaslui.Potrivit INFOTRAFIC, in accident au fost implicate o betoniera si doua autoturisme. Traficul a fost oprit cateva zeci de minute pentru desfasurarea…