Conform sursei citate, Permanenta Arhiepiscopiei Tomisului a decis, marti, suspendarea din slujire a preotului Daniel Rece, paroh la biserica din satul Coroana, comuna Albesti, judetul Constanta, si declansarea unei anchete interne, ca urmare a unui dosar instrumentat de Serviciul Teritorial Iasi al DIICOT, in care acesta este cercetat. "Preotul nu a fost retinut, a fost invitat la audieri si a plecat singur la Iasi, unde are loc audierea" - se arata in comunicatul Arhiepiscopiei Tomisului.

Procurorii DIICOT au efectuat, marti, doua perchezitii in judetul Constanta, intr-un dosar de…