- De mai bine de 23 de ani, un preot din județul Gorj a reușit sa faca minuni pentru o intreaga comunitate! A construit o biserica de la zero, a inființat o asociație culturala in care a atras tinerii din sat, un club al varstincilor, dar si o casa parohiala, unde gazuiește un cabinet medical și o farmacie.…

- Gheorghe Ciuncanu are 70 de ani și confecționeaza haine din lana de pe cand avea 15 ani. A invațat meserie de la tatal lui. Produsele sale sunt unicat și atrag priviri peste tot pe unde le expune. Premierul Romaniei se numara printre admiratorii creațiilor sale și, ca atare, Viorica Dancila a aparut…

- Fata de 14 ani din comuna Borascu, data in urmarire naționala, dupa ce plecase din spitalul de la Turceni, se afla in Dolj, la un tanar de 18 ani, despre care polițiștii spun ca era o „cunoștința”. Tanara a fost gasita teafara și in siguranța. „Minora data disparuta a fost…

- Autoritatile de mediu din Gorj au facut un apel catre primarii si cetateni pentru a veni in sprijinul berzelor, ramase fara mancare din cauza zapezilor cazute in ultima vreme. „Cel mai clar semn ca barza are nevoie de ajutor e...

- Alexandra Tacutu (14 ani), din comuna Peștișani, județul Gorj, a caștigat aseara finala din Oltenia a show-ului “Ie, Romanie”, prezentata de Mircea Radu, la Antena 1. Alexandra este eleva și prețuiește tot ceea ce inseamna tradiție, de la dansurile și costumele populare la obiectele tradiționale.…

- Preotul militar Constantin Magdoiu este singurul angajat al Bisericii din județul Gorj care a reușit performanța de a anula caterisirea sa data, cu doi ani in urma, de catre Consistoriul Eparhial al Mitropoliei Olteniei. Magdoiu, caterisit dupa ce a fost acuzat de gestiune frauduloasa a bisericii…

- Un fermier din Polovragi a fost amendat de inspectorii sanitar-veterinari cu 600 de lei. Proprietarul de ovine a fost gasit cu oile la Turceni, motiv pentru care a fost sanctionat pentru miscarea animalelor in interiorul judetului fara a detine...

- Mii de credinciosi din Mitropolia Olteniei si-au indreptat pasii spre sfintele locasuri de inchinare si rugaciune in Duminica a 4-a din Postul Mare. Ierarhii olteni au slujit in aceasta duminica, inchinata de Biserica noastra Sfantului Cuvios Ioan Scararul, in eparhiile ...

- Biserica noastra Ortodoxa il cinsteste sambata, 17 martie, pe Sfantul Alexie, care poarta apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfant din calendarul bisericesc pe care il intalnim cu acest nume binecuvantat. A implinit intru totul cuvantul Domnului nostru Iisus Hristos: „Cel ...

- Un sofer, de 18 ani, din orasul Turceni, Gorj, este cercetat de politie pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice. Politisti din cadrul Postului de Poliție Borascu l-au depistat ieri in trafic un tanar, in timp ce conducea un autoturism, ...

- La data de 14 martie a.c., politisti din cadrul Postului de Poliție Borascu au depistat in trafic un tanar, de 18 ani, din orașul Turceni, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 673 Borascu, inmatriculat in Franța, care, in urma verificarii efectuate in bazele de date, figura ca avand inmatricularea…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj. "Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum si ard cabluri electrice", au precizat reprezentantii IGSU, pentru News.ro.…

- Iustinian Cotojman, din Targu Jiu, este si preot, si jandarm, iar timpul si-l imparte intre slujbele la biserica din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean „Tudor Vladimirescu” din Gorj si misiunile operative, la care nu vrea sa renunte, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noi reguli in Parcul Național Defileul Jiului. Mașinile de teren și ATV-urile nu mai au voie in interiorul parcului ci doar in zonele special amenajate. La fel și turiștii care vor sa vada zona. Potrivit reprezentanților Parcului Național Defileul Jiului, cei care vor fi prinși incalcand regulile vor…

- Timisoara a devenit foarte atragatoare pentru un numar impresionat de persoane din judetele Olteniei, cu precadere Mehedinti si Gorj. The post Oltenii nu-si fac buletin de Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Cupa Firmelor și Instituțiilor din Gorj la minifotbal și-a desemnat finalistele! Penitenciarul Targu Jiu și FC Anna vor juca duminica, in Complexul ”Dolce Vita”, cu trofeul pe masa. Caștigatoarea se va califica la Campionatul Național de la Oradea, din luna iunie. Ajunse pe…

- Barbatul in varsta de 41 de ani, din Turceni, se afla in restaurant cand alti doi barbati l-au luat la bataie dupa o discutie in contradictoriu, informeaza Romania TV. Citeste si Urmarire cu focuri de arma in Capitala. Soferul fara permis auto, oprit de politisti cu focuri de arma, a fost…

- Patru administratori de drumuri din zona de sud a judetului Gorj au fost sanctionati de politistii din Turceni cu suma de 58.000 de lei, pentru ca nu au deszapezit corespunzator soselele. Este vorba de primariile din Ionesti, Branesti si Plopsoru, da...

- In perioada februarie – mai 2018, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, structura teritoriala a Agenției Naționale Antidrog, lanseaza faza judeteana a concursului “Mesajul meu antidrog”, editia a XV-a, avand motto-ul “Pot altfel !”. Intrucat consumul de ...

- Obiectivul general al proiectului vizează promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale pentru un număr de 400 de persoane din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, încurajarea antreprenoriatului și ocupării pe cont…

- • Vor sta de vorba și cu președintele CJ Gorj! Mai multe mame din Targu Jiu și-au anunțat, pe site-urile de socializare, prezența la protestul care va avea loc astazi in Targu Jiu incepand cu ora 15:00. Protestatarii se vor aduna in Piața Prefecturii din centrul orașului : „Orașul mut rupe…

- Slujba de binecuvantare a masinii a durat cateva minute, timp in care preotul s-a rugat pentru autoturism si pentru siguranta soferului. Preotul Parohiei Motru I, de la Plostina, Valerian Cruceru, a postat, miercuri, un anunt pe Facebook, prin care anunta cand va avea loc slujba."Vineri,…

- Mai multe masini ale unor soferi din judetul Gorj au fost binecuvantate, vineri, de un preot paroh din Motru. Acesta a anuntat slujba de sfestanie pe Facebook, transmite corespondentul Mediafax.

- Romania va participa cu 31 de sportivi, 16 la masculin si 15 la feminin, la Campionatele Balcanice de atletism indoor rezervate seniorilor, care vor avea loc, sambata, la Istanbul. In lotul feminin pentru Balcaniada se regaseste si...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu ndash; Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova pe raza judetului Gorj , locomotiva trenului Regio 2092 pe relatia Targu Jiu ndash; Craiova s a defectat.Din primele informatii…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Interpreta de muzica populara din Gorj, Mariana Pitigoi Maracine, a decedat astazi. Anuntul a fost facut de solista de muzica populara Elena Soare.Iubita mea Mariana. Cu cine mai vorbesc eu Aveai incredere in mine ca am sa reusesc sa rezolv problema artistilor umiliti. Erai dezamagita de nedreptati.…

- Timisoara a fost luata cu asalt cu persoane din zona Olteniei, cu precadere din judetele Mehedinti si Gorj. Acest lucru se resimte si in activitatea Agentiei Judetene ... The post „M-a facut mama oltean si-am ajuns timisorean” appeared first on Renasterea banateana .

- In Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistrata la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al…

- Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizeaza in perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unitații sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, la Spitalul Pneumoftiziologie…

- In perioada 29.01.2018–04.02.2018, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari tematice și fizice in sectorul alimentar și al sanatatii animalelor, in unitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor situate pe raza teritoriala…

- Vasile Jalba, preot la Biserica «Sfintii Imparati» din Tecuci, si Ecaterina Jalba, profesoara de Limba Romana la o scoala din acelasi oras, sunt acuzati de procurori ca au fost pe picioare o schema complexa de fraudare a bugetului Casei de Asigurari de Sanatate.

- Legea salarizarii si revolutia fiscala ii duc in pragul grevei pe dascalii din judetul Gorj. Sindicatele din educatie ameninta cu protestele, dupa ce noile masuri din domeniul fiscal au redus salariile, in loc sa le creasca, asa cum promisesera guvernantii.

- Cod galben de vant puternic, in trei judete din Oltenia. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila pentru marți, 30 ianuarie, pana la ora 18.00, pe raza a trei judete din zona Olteniei. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- In ziua de 31 ianuarie se implinesc 600 de ani de la trecerea la cele veșnice a Voievodului Mircea cel Batran, Voievod al Țarii Romanești și ctitor al Manastirii Cozia. Pentru comemorarea Domnitorului ctitor de lacașuri sfinte și aparator al neamului, Arhiepiscopia Ramnicului a inițiat la inceputul…

- Tehnologia a intrat si-n biserica. Contributiile la cutia milei se fac, de azi, si cu cardul, scrie digi4.ro Sistemul a fost introdus deocamdata într-o singura parohie din Paris. La sfârsitul slujbei de duminica, printre cei prezenți în biserica a circulat…

- Pana pe 22 ianuarie, ora 22:00, precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice, si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. In jumatatea de sud a tarii si in zona montana se vor cumula cantitati de apa de 10-15 l/mp si izolat, indeosebi in Dobrogea, 30-35 l/mp. Pana…

- In locul mancarii pe care o cauta prin gunoaie, a gasit un portofel cu aproape 800 de lei! O adevarata mana cereasca pentru o fetita de 10 ani din Targu Mures, care traieste din pomeni. Dar copilul a ales sa nu pastreze banii. Cand i-a predat la politie, agentilor nu le-a venit sa creada.

- Parintele Calistrat Chifan rupe tacerea: ”Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! (...) Trebuie sa fim aparatorii propriei noastre credințe! Nu a Bisericii!

- Parintele Calistrat rupe tacerea: Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! Cine vrea Anormalitatea… la Gradina Zoologica, sunt cuști suficiente! Sa se duca sa și-o caute! in Societatea Normala trebuie sa…

- Fostul director general al Complexului Energetic Oltenia (CEO), Laurențiu Ciurel, a ramas fara permis auto, dupa ce ieri a fost prins de polițiștii din Turceni, conducand cu 121 de kilometri la ora. Ciurel este pieton acum pentru urmatoarele 90 de ...