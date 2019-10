Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Pitesti a lovit cu masina, in mod intentionat, un barbat de 33 de ani, care traversa pe o trecere de pietoni. Preotul fost retinut, marti, de politisti, pentru tentativa de omor, scrie rtv.net. Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges anunta ca au pus in aplicare…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș au pus in aplicare o ordonanța de reținere emisa de Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș, pe numele unui barbat de 42 de ani, din Pitești, banuit de savarșirea infracțiunii de tentativa de omor. Din cercetari, polițiștii au stabilit…

- Interventie in forta a politiei in satul Humoreni din comuna Comanesti, pentru saltarea unui individ si recuperarea unui autoturism furat de acesta de la un tanar din localitate, dupa ce il agresase intr-un bar din localitate.Agresiunea si furtul au fost sesizate de catre mama unui tanar de 20 de ...

- Un barbat a lovit intentionat cu masina, sambata seara, intrarea in marea moschee din Colmar (estul Frantei) fara sa se inregistreze raniti, inainte de a fi arestat, au facut cunoscut surse concordante, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Un individ a intrat intentionat cu masina in usa de acces in…

- Doua femei au fost ranite in urma acțiunii unui șofer de TIR care a lovit intenționat mașina in care se Post-ul GAEȘTI: Un șofer de TIR a lovit intenționat o mașina in centrul orașului apare prima data in Gazeta Dambovitei .