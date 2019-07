Preot din Botoșani, înțepat de viespi pe față și gât. A ajuns de urgență la spital Un preot din Botoșani a fost ințepat de viespi și a ajuns de urgența la spital. Prima viespe l-a ințepat in gat, iar restul in zona feței. Preotul din localitatea Buzieni, judetul Botosani, s-a simțit rau și a chemat ajutor la 112. Potrivit ISU Botoșani, barbatul de 40 de ani, care este preot, a inceput sa se simta rau dupa prima intepatura din zona gatului. Imediat a fost atacat de alte insecte care l-au intepat in zona fetei si a urechii stangi, relateaza Mediafax. Echipajul SMURD ajuns la fata locului i-a acordat primele ingirjiri si l-a transportat la Unitatea de Primire a Urgentelor. Sursa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

