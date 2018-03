Stiri pe aceeasi tema

- Preotul apare intins langa un sicriu, intr-o remorca trasa de tractor, pe un drum de tara. Cel care a postat poza pe Facebook spune ca ambii ocupanti ai remorcii dorm, unul somnul de veci, celalalt somnul de betie, potrivit site-ului Slavorum. Cadrul surprinde un cortegiu funerar dintr-un…

- Helmuth Duckadam s-a intors in sala de operații. Președintele de Imagine al FCSB-ului a suferit o intervenție chirugicala la Spitalul Floreasca din Capitala. Din cauza unor dureri foarte mari, i s-a schimbat cu totul genunchiul stang. „Trag de supararile pe care le am cu genunchiul stang de vreo trei…

- O minora a ramas gravida cu un batran de 74 de ani. Tanara este mandra, ea scriind pe Facebook ca il iubește mult pe barbatul in varsta. „Chiar daca el are 74 de ani și eu doar 16, tot il iubesc! Avem 8 luni impreuna! Il iubesc mult”, a scris tanara pe Facebook. „Ești un copil […] The post Imaginile…

- Cuplul prezidential a sosit la biserica Sfanta Treime, din Piata Mare, acolo unde a asistat la slujba religioasa. Klaus si Carmen Iohannis i-au salutat scurt pe jurnalisti si au intrat imediat in incinta bisericii. Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in locuința ei. Femeia a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. In ciuda varstei, Israela era foarte activa pe rețelele de socializare. Discuta frecvent cu fanii și le oferea sfaturi. Ultimul…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Top 20 mesaje de 8 martie. Pentru unii 8 martie inseamna „Ziua Mamei”, iar pentru alții „Ziua Femeii”. Pe toți insa ii unește goana dupa cele mai frumoase și mai inspirate mesaje ca sa iși surprinda mama sau partenera. Dupa o cercetare minuțioasa, am gasit 20 de mesaje pe care le puteți trimite fie…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Rafael-Emanuel Neamțiu, un tanar de 23 de ani, și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, pe nume Luca Gabriela, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit primelor informații…

- Gheorghe Visu, un mare actor al scenei teatrale romanești, a devenit extrem de popular odata cu celebra telenovela Inima de țigan, difuzata de postul de televiziune Acasa TV, unde i-a dat viața lui State Potcovaru, unul dintre cele mai indragite personaje din film. Pentru ca personajul sau a devenit extrem…

- Sambata la pranz, in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, a avut loc o avalanșa atipica in Munții Vrancei. O tanara care insoțea un grup de turiști din București a murit. Femeia a fost surprinsa de valul de zapada, care s-a declanșat in zona superioara a versantului și a continuat pana la baza vaii.…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Facebook a facut un experimente in ultimele luni care a frustrat foarte mulți utilizatori ai rețelei de socializare, dar se va incheia in curand. In ultima perioada, majoritatea postarilor pe care le-ai vazut pe Facebook au provenit de prieteni și mai puțin de la pagini publice, chiar și daca este vorba…

- Drama fara margini din familia fostului fotbalist de Liga 1 se adancește și mai mult. Și asta pentru ca, in urma unor cercetari, am descoperit contul de Facebook al baiatului lui Florin Pancovici. Și, potrivit specialiștilor, adolescenții din zilele noastre se exprima mult mai bine și mai des in mediul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive. Potrivit informațiilor aparute pe pagina de Facebook a fostului sportiv, acesta este prieten cu nimeni alta decat Renata Gheorghe, fosta iubita și actuala…

- Incidentul a avut loc duminica seara, intr-o intersectie din orasul Arad. Intr-un filmulet postat pe Facebook se poate observa cum dintr-o masina a unei firme de pompe funebre din oras cade pe asfalt un sicriu care are capacul pus si in care se afla o persoana decedata. Angajatii firmei isi dau seama…

- Creadeați ca Iulia Albu exagereaza cu ținutele ei ințelese mai de nimeni? N-ați vazut ce inseamna harajuku! Celebrul stil japonez l-a inspirat pe un apreciat designer din Baia Mare care a scos o colecție de haine reconstruite. Lorand Coza și elevii de la școala lui de modele ne-au facut o demonstrație…

- O tânara se întorcea spre casa, într-o zi ploioasa, când a vazut la marginea drumului un soldat în poziție de salut care parea sa nu se fi mișcat de minute bune de lânga mașina sa, în ciuda vremii de afara. Erin Hester a oprit mașina lânga…

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- Prietenii și apropiații lui Alexei Mitachi nu ințeleg ce l-a impins pe barbat sa-și ucida soția. Colegii stomatologului il caracterizeaza pe criminal ca fiind un om bun și deschis, care o iubea pe Anastasia Cecati. Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce…

- O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In momentul in care a inteles adevarul, insa, alaturi de…

- Ionuț Tanase a divorțat de mama copiilor sai. Caștigatorul de la „Dansez pentru tine” a facut chiar el anunțul, pe contul sau de Facebook. El a postat un mesaj foarte lung, care i-a emoționat pe prietenii sai. Artistul a dat de ințeles ca a facut anumite greșeli care au dus la deparțire și a postat…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Mai multe masini ale unor soferi din judetul Gorj au fost binecuvantate, vineri, de un preot paroh din Motru. Acesta a anuntat slujba de sfestanie pe Facebook, transmite corespondentul Mediafax.

- Mii de mesaje de sustinere au fost postate pe Facebook, dupa ce Dumitru Ignat, un ambulantier de la Serviciul Public de Ambulanta Alba, substatia Campeni, a carat o bolnava in spate. Si asta pentru ca autospeciala nu a putut urca la casa unei femei ce suferea de insuficienta respiratorie si tensiune…

- Iubita lui Liviu Varciu a postat pe pagina de Facebook un mesaj emotionant in ziua in care tatal ei trebuia sa-si serbeze ziua de nastere. Pierderea lui i-a lasat rani adanci in suflet, iar suferinta este parca pe zi ce trece mai mare. Ii duce lipsa pentru ca aveau o relatie speciala. …

- Constantina Dita (48 de ani) este in doliu, dupa ce sotia fratelui ei a murit. "Drum lin, in sus spre cer, cumnatica draga, Mariana Dita! Dumnezeu sa iti vegheze somnul de veci! Dumnezeu a decis sa te aiba langa el si te-a luat prea repede de langa noi. Te-ai stins putin cate putin sub privirile…

- Autoritatile i-au gasit fiul lui Rani Ullyett inecat la Calais, dupa ce baiatul de 28 de ani fusese dat disparut de mai mult timp. Corpul omului era in stare de descompunere, foarte putine detalii ii...

- Nicolae Robu a scris pe Facebook despre intalnirea de luni seara, care a durat aproape cinci ore, pe care o catalogheaza drept una reușita. „Da, in opinia mea, intalnirea a fost o reușita și imi doresc ca astfel de intalniri, pe tematici diverse, sa avem cat mai multe in orașul nostru.…

- Anda Calin se topeste pe picioare de dorul tatalui sau, care s-a stins din viata in urma cu patru ani. Iubita lui Liviu Varciu avea o relatie speciala cu George Calin si sufera profund dupa el. Pe 2 februarie ar fi fost ziua lui, iar frumoasa bruneta i-a scris un mesaj lung si emotionant, pe Facebook,…

- Seara plina de interventii, pe 30 ianuarie, pentru cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta. Au fost solicitate sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic,…

- Locul in biserica, la slujba, se plateste. Dai cel putin 100 de lei ca sa ai scaunul tau. Randuiala se stie foarte bine printre enoriasii care ajung sa plateasca si 1500 de lei pentru scaune frumos sculptate. Si cum cererea e mare, iar locurile limitate, preotii au gasit solutii.

- Istoricul si politologul Petre Guran a scris pe Facebook ca "Dumnezeu l-a chemat acasa pe Neagu Djuvara, dupa 101 ani in slujba Romaniei". "S-a nascut cu tatal pe front, a fost el insusi pe front, a traversat Petrogradul revolutionar, si-a petrecut tineretea intre Paris si Baragan, si-a castigat…

- Mai mult reteaua sociala romaneasca permite ca un continut care este postat in cadrul acesteia sa fie distribuit si pe alte retele, dar ofera utilizatorului si instrumente noi si inedite precum comentariile audio, propria biblioteca virtuala sau un blog propriu. Ionel Neculai Darjan este preot in localitatea…

- Starea mamei copilului mort in accidentul din apropierea satului Todirești s-a agravat. Tanara de 24 de ani a fost conectata la aparate in secția de reanimare a Spitalului de Urgenta din Capitala. Medicii spun ca șansele supravietuire sunt minime.

- Un cuplu din Missouri (SUA) a postat pe Facebook imaginile de la o sedinta foto de familie, pe care au avut-o in urma cu opt luni. Imaginile primite de la „un fotograf profesionist“, pe care l-au platit cu 250 de dolari, au ajuns virale in scurt timp.

- Sinuciderea acestei fetițe de 14 ani din Australia face înconjurul lumii. Micuta a luat aceasta decizie dupa ce a fost hartuita în mediul online. Amy Everett, Dolly cum i se spunea, era imaginea firmei de palarii Akubra.

- Acesta a gasit calculatorul stins, deși il lasase pornit și in plus, a gasit și o balta de apa langa acesta. Primarul ii provoaca pe prietenii de pe Facebook, intrebandu-i cine o fi fost de vina, in condițiile in care niciun angajat nu a intrat in primarile de aproape o saptamana. ”La mulți ani!…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa anunte despartirea de…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat ieri intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc, scrie cancan.ro. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa…

- Fostul primar Gheorghe Nichita si-a facut bilantul spiritual pentru anul care a trecut si a spus ca cea mai mare implinire a fost venirea pe lume a primului sau nepot, Matei. Nichita a postat si o fotografie in care apare alaturi de Matei, langa brad. Baietelul are costumas de Mos Craciun. Ce a scris…

- Potrivit Daily Mail, un pinguin se grabește sa traverseze strada pentru a ajunge langa un barbat care l-a ingrijit. Imaginile au starnit amuzamentul tuturor. Barbatul a incercat sa glumeasca pe seama intamplarii, spunand ca „Fiecare dintre noi avem un pinguin”. Toata lumea care a vazut videoclipul…

- Tudor Chirila si-a exprimat pe pagina sa de Facebook participarea la protestul organizat in aceasta seara, la Bucuresti si in tara, fata de modificarea Legilor Justitiei, sub motto-ul desprins dintr-un discurs al Regelui Mihai, in urma cu cativa ani.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, care a oficiat sambata dupa-amiaza slujba de inmormantare a Regelui Mihai I de la Catedrala Patriarhala, impreuna cu un sobor arhieresc format din opt mitropoliti, preoti si diaconi, a afirmat, in cuvantul rostit la ceremonie, ca fostul suveran a fost toata…

- Patriarhul Daniel a inceput slujba de inmormantare a Regelui Mihai prin exprimarea regretului ca actuala catedrala, cea din Dealul Mitropoliei, e „prea mica si nu pot fi prezenti tot cei care ar fi dorit“. In prezent se lucreaza la constructia Catedralei Mantuirii Neamului care ar urma sa aiba o capacitate…

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…