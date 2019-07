Preot atacat de viespi, adus în stare gravă la spital Potrivit reprezentantilor SMURD Botosani, barbatul, in varsta de 40 de ani, se afla in soc anafilactic dupa ce, in cursul diminetii de marti, a fost intepat de viespi in zona gatului, fetei si uneia dintre urechi. "Pacientul a fost preluat de la domiciliu in stare de soc anafilactic, cu tensiune mica, a fost stabilizat, i s-a administrat tratamentul corespunzator, dupa care a fost transportat cu ambulanta de terapie intensiva la UPU, l-am predat medicului de la Departamentul de urgente majore. Acum pacientul este stabil hemodinamic, sub supraveghere medicala. Ulterior vom decide daca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

