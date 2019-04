Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a primit luni, 15 aprilie, Premiul „Speranța” al Societații Timișoara. Acesta se afla la Timișoara pentru a participa la o dezbatere inițiata de Societatea Timișoara pe tema justiției – „In apararea justiției independente: procurorii in alerta”.

- Societatea Timisoara a anuntat, sambata, ca nu intentioneaza sa-i retraga premiul „Speranta” acordat lui Augustin Lazar, motivand ca premiul a fost acordat „unui om pentru atitudinea lui corecta si ferma in apararea justitiei”, transmite corespondentul Mediafax.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, va primi Premiul "Speranta" al Societatii Timisoara pe anul 2018, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader - Premiul "Secera si Ciocanul", in cadrul unei festivitati ce are loc vineri, la Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran". Invitat…

- Tudorel Toader, ministrul justitiei, era asteptat astazi la Timisoara, fiind invitat la sedinta de bilant a Curtii de Apel si a instantelor din aria sa de ... The post Ministrul justitiei a ratat o portie consistenta de rahat appeared first on Renasterea banateana .

- Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Resurse și Asistența Educaționala „Speranța”, se implica intr-un proiect amplu de imbunatațire a cadrului legislativ... The post Viața mai buna pentru copiii cu nevoi speciale appeared first on Renasterea banateana .

- Ca in fiecare an de la citirea Proclamației de la Timișoara, consiliul de conducere al Soceitații Timișoara a desemnat personalitațile care vor fi premiate in acest an, in 11 martie – ziua Proclamației de la Timișoara. Premiile Societații Timișoara pe anul 2018 merg la Augustin…

