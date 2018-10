Comitetul Nobel Norvegian a acordat distinctia doctorului Denis Mukwege (Republica Democratica Congo) si Nadiei Murad (Irak) pentru "eforturile de a pune capat folosirii violentei sexuale ca arma de razboi si in conflicte armate".

In acest an au fost selectati 331 candidati la Premiul Nobel pentru Pace, dintre care 216 persoane si 115 organizatii. Doar in anul 2016 au fost inregistrati mai multi candidati - 376.

Prestigioasa distinctie a fost acordata anul trecut Organizatiei non-guvernamentale Campania Internationala pentru Interzicerea Armelor Nucleare (International Campaign…