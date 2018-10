Stiri pe aceeasi tema

- Distinctia este acordata in fiecare an unei persoane sau unui grup de persoane care a depus eforturi pentru promovarea pacii in lume. In 2017, premiul Nobel pentru Pace a fost acordat Campaniei Internationale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), carea a devenit astfel a 23-a organizatie care…

- Cele doua Corei au inceput luni sa demineze o sectiune din frontiera lor comuna, punand astfel in aplicare un acord incheiat luna trecuta la cel de-al treilea summit intercoreean, a anuntat Seulul, relateaza AFP. Peninsula trece de la inceputul anului printr-o perioada de detensionare a relatiilor,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat marți ca summitul cu președintele american Donald Trump din luna iunie a dus la stabilitate geopolitica și ca se așteapta la un progres mult mai mare in viitorul apropiat, relateaza Reuters preluata de mediafax. Kim Jong-un i-a mulțumit omologului…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a intampinat marți la Phenian pe președintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discuțiilor privind denuclearizarea și incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters, citat de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a intampinat marti la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in care participa la cel de-al treilea summit dintre cele doua tari, ce vizeaza avansarea discutiilor privind denuclearizarea si incheierea oficiala a razboiului coreean, relateaza Reuters.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va lua marti un zbor direct catre Phenian, cu ocazia celui de-al treilea sau summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, insa cetatenilor obisnuiti ai celor doua tari vizitarea celeilalte tari le este interzisa, relateaza AFP preluata de news.ro.De o parte…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Ministrul de Externe nord-coreean, Ri Yong Ho, a declarat sambata ca este alarmat de atitudinea Statelor Unite in ceea ce privește Coreea de Nord, dar ramane ferm in decizia de a continua procesul de denuclearizare, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Statele Unite și Coreea de Nord au ajuns…