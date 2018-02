Premiul national al Israelului pentru literatura, una dintre cele mai prestigioase distinctii culturale atribuite de acest stat, va reveni in 2018 scriitorului David Grossman, care critica in mod constant politica dusa de guvernul israelian fata de palestinieni, informeaza Reuters.



David Grossman, in varsta de 64 de ani, s-a exprimat in favoarea celor care invoca motive de constiinta pentru a nu face armata, pentru infiintarea statului palestinian si impotriva unui razboi cu Iranul din cauza programului nuclear al acestei tari.



Anuntand acest premiu luni, ministrul Educatiei…