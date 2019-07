Premiul Friedrich Nietzsche, atribuit regretatei filosoafe Agnes Heller Prestigiosul premiu Friedrich Nietzsche acordat in Germania a fost atribuit regretatei filosoafe maghiare Agnes Heller, relateaza miercuri MTI. Decizia de a o onora pe Heller in semn de recunoastere a operei sale a fost luata la inceputul lunii iunie, cu sase saptamani inainte de decesul acesteia, a anuntat miercuri Fundatia Friedrich Nietzsche cu sediul in Naumburg. Fundatia a adaugat ca Heller se numara printre cei mai influenti filosofi moderni. Premiul a fost acordat pentru prima data de landul Saxonia-Anhalt in 1996 pentru o lucrare eseistica sau filosofica in limba germana, impreuna cu 15.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prestigiosul premiu Friedrich Nietzsche acordat in Germania a fost atribuit regretatei filosoafe maghiare Agnes Heller, relateaza miercuri MTI, potrivit Agerpres.Decizia de a o onora pe Heller in semn de recunoastere a operei sale a fost luata la inceputul lunii iunie, cu sase saptamani inainte…

- In Schopsdorf, un oras din landul Saxonia-Anhalt, se fac ultimele pregatiri pentru un proiect unic: Avacon, o subsidiara a E.ON, intentioneaza sa creasca ponderea adaosului de hidrogen in reteaua sa de gaze naturale pana la 20 la suta, o premiera in distributia germana de gaze. Proiectul derulat impreuna…

- Un cimitir al ostasilor romani cazuti in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost inaugurat in localitatea basarabeana Stoicani, din raionul Soroca. S-a descoperit ca acolo sunt ingropați aproape 80 de soldati care s-au jertfit pe campul de lupta, acum aproape opt decenii. Cimitirul a fost renovat cu…

- Un cimitir al ostasilor romani cazuti in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost inaugurat in localitatea basarabeana Stoicani, din raionul Soroca. S-a descoperit ca acolo sunt ingropați aproape 80 de soldati care s-au jertfit pe campul de lupta, acum aproape opt decenii. Cimitirul a fost renovat cu…

- Barbatul, aupra caruia nu s-a gasit vreo arma in momentul arestarii, a fost plasat in detentie in vederea unei predari catre Belgia. Parchetul din Saxonia-Anhalt este insarcinat cu procedura. Politistii i-au luat urma dupa arestarea in februarie, la Dresda, in Saxonia, a doi alti cetateni bosniaci,…

- Internationalul under 21 Radu Boboc a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca, avand in vedere rezultatele obtinute de Romania in grupele Campionatului European de tineret, adversarii ar trebui sa se teama de tricolori potrivit news.ro.“N-am petrecut foarte mult aseara, am baut un…

- Un proiect de lege in acest sens adoptat miercuri constituie un prim pas concret spre abandonarea carbunelui, proiect colosal menit sa accelereze reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, proces care se desfasoara deocamdata intr-un ritm mult prea lent. 'Pentru prima data dupa Al Doilea Razboi…