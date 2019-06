Premiul de 123 de milioane de lire sterline la EuroMillions a fost câștigat Un purtator de cuvant al Loteriei Nationale a declarat ca acest castig il plaseaza pe norocosul jucator pe a treia pozitie in topul celor mai mari castiguri la loterie in Marea Britanie.



Jucatorii din Marea Britanie au fost indemnati sa isi verifice tichetele pentru a afla daca pot revendica marele premiu.



''Anul acesta a fost cu adevarat incredibil pentru jucatorii la EuroMillions din Marea Britanie, patru castigatori ai jackpot-ului de pe aceste meleaguri'', a declarat Andy Carter, consilier in cadrul Loteriei Nationale.



Patrick si Frances Connolly, un cuplu din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 9 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 16.881 de castiguri, in valoare totala de 885.591,11 lei. La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in…

- Un pensionar in varsta de 66 de ani din Statele Unite a castigat marele premiu de 344,6 milioane de dolari la loterie cu ajutorul numerelor pe care le-a descoperit pe o bucata de hartie aflata in interiorul unei 'prajiturele cu ravas', relateaza AGERPRES.'Timp de circa doi ani, am jucat intotdeauna…

- 'Timp de circa doi ani, am jucat intotdeauna aceleasi cinci numere', a declarat Charles W. Jackson Jr., intr-o conferinta de presa la Raleigh, in Carolina de Nord, unde si-a primit premiul castigat la loteria Powerball.Numerele se aflau pe o bucata de hartie intr-o prajitura cu ravas ('fortune…

- Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodata ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminica seara in Statele Unite, a doborat recordul de audienta al postului HBO, care a difuzat aceasta productie incepand din 2011, dupa ce 19,3 milioane de telespectatori americani au vizionat finalul…

- Aceasta este povestea incredibila a doi barbati din Marea Britanie care au castigat la Loto un premiu fabulos de 4 milioane de lire (4,6 milioane de euro). Ei insa nu pot sa-si ridice premiul deoarece sunt cercetati de politie, pentru ca ...

- Doi britanici au caștigat 4,5 milioane de euro la loto, dar nu-și pot ridica premiul. Responsabilii Loteriei britanice refuza sa le dea banii celor doi, deoarece se tem ca biletul a fost cumparat cu un card...

- Un aradean a caștigat la loto 140.000 de lei, la extragerile de joi seara. Numerele norocoase au fost jucate de barbat la jocul Loto 6 din 49. Acesta reușit sa nimereasca cinci din cele șase numere, caștigand astfel un premiu de categoria a II-a. Caștigatorul este așteptat sa-și revendice premiul. Numerele…

- Fizicianul si astronomul brazilian Marcelo Gleiser a castigat premiul Templeton pe 2019, in valoare de 1,4 milioane de dolari, pentru lucrarile sale care combina stiinta cu spiritualitatea, informeaza marti Reuters. Marcelo Gleiser, in varsta de 60 de ani, este primul cetatean latino-american…