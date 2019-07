Premiul cel mare la Loto 6 din 49 a fost castigat. Vezi numerele norocoase de joi

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un imbogatit din jocul LOTO! Un bacauan a castigat aproape 1 milion de euro la 6/49. Loteria Romana anunța ca s-a caștigat marele premiu la extragerea Loto 6/49 de joi, 18 iulie. Premiul este in valoare de 4.651.706,40 lei, iar biletul norocos a fost jucat la o agenție din Comanești, județul Bacau.…

- Joi, 11 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 21.543 castiguri, in valoare totala de 1.376.162,08 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report…

- Duminica, 16 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 iunie, Loteria Romana a acordat 14.541 de castiguri in valoare totala de 748.227,43 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Reportul la categoria I a jocului Joker depaseste 10,55 milioane lei (peste 2,23 milioane euro), in timp ce, la Loto 6/49, reportul este de 1 milion de lei (aproximativ 225.000 euro), informeaza Loteria Romana. De asemenea, la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,45…

- Rezultatele tragerilor Loto din 9 mai 2019 le poate aduce jucatorilor premii substanțiale. Loteria Romana a pus in joc premii mari la noile trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele extrase joi, 9 mai 2019: Joker: 26, 17, 1, 8, 33 / 17 Loto 5 din 40: 36, 3, 14,…

- Joi, 2 mai 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Loto Speciale de Pasti, de sambata, 27 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 53.362 castiguri, in valoare totala de 3,311 milioane de lei.Un report in valoare de peste…

- Un report in valoare de peste 20,6 milioane lei (peste 4,33 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49 iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,7 milioane lei (peste 563.000 euro), se arata intr-un comunicat al Loteriei Romane.Citește și: Ion…

- Reportul la extragerea Loto "6 din 49" pentru tragerea de duminica depaseste valoarea de 3,92 milioane de euro, in timp ce la jocul Joker suma pusa in joc a ajuns la peste 1,7 milioane de euro, arata datele Loteriei Romane. Potrivit sursei citate, duminica, 21 aprilie, au loc noi extrageri Loto 6/49,…